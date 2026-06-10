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Acusado

Una grabación de seguridad de una discoteca de Ourense, prueba en un juicio por presunta agresión sexual: «Ese culo, mamasita»

El servicio forense enviará un informe ampliatorio sobre la capacidad mental y la imputabilidad del acusado, que presuntamente hizo tocamientos a la víctima y le dio un puñetazo, después de tirar de los pelos a la hermana

Audiencia preliminar del procedimiento, este martes.

Audiencia preliminar del procedimiento, este martes. / FDV

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Javier Fraiz

Javier Fraiz

Ourense

El pasado mes de enero, hubo que suspender la audiencia preliminar porque el acusado de una presunta agresión sexual en una discoteca de Ourense se encontraba ingresado en el área de salud mental, en el hospital ourensano de Piñor. La magistrada ofició entonces al Imelga para que un forense examinase al encausado para determinar si es imputable y qué capacidades presenta, con el objetivo de establecer si cabría una eximente o atenuante de la responsabilidad penal. Este martes, en el nuevo señalamiento tras el aplazamiento de enero, no fue posible una conformidad entre la Fiscalía y la defensa. Está pendiente la recepción del informe ampliatorio del servicio forense sobre la cuestión de imputabilidad del sospechoso. La magistrada ha señalado el juicio para febrero de 2027. Los hechos llegarán a esa fase del procedimiento más de tres años después. Entre las pruebas propuestas por las partes figura, a petición de la fiscal, la reproducción en la sala del vídeo de la cámara de seguridad que apuntaba la pista de baile de la discoteca donde supuestamente ocurrieron los hechos.

Este hombre está acusado de efectuar tocamientos no consentidos a una mujer y de darle un puñetazo. Según el escrito de la Fiscalía, la madrugada del 23 de diciembre de 2023, sobre las 6:30 horas, el encausado agarró presuntamente a la perjudicada por un brazo, le dijo «ese culo, mamasita» y a continuación metió la mano por debajo de la falda y tocó las partes íntimas de la mujer.

La perjudicada y su hermana le recriminaron ese acto machista y, según el ministerio público, el acusado agarró por los pelos a la familiar, unos hechos que fueron objeto de un procedimiento judicial diferente. La víctima del tocamiento intentó que el agresor soltase a su hermana y entonces él le propinó un puñetazo en la nariz, agresión que le causó una desviación leve del puente nasal.

Noticias relacionadas y más

A la espera de si el resultado del examen forense varía o mantiene las circunstancias de responsabilidad penal de este caso, la Fiscalía solicita un año de prisión por un delito de agresión sexual, otro año de libertad vigilada y dos años más que la duración de la pena de prisión que se dicte sin ejercer actividad o oficio que implique contacto con menores. Por un delito leve de lesiones pide 300 euros de multa y 460 de indemnización.

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