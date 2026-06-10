El Concello de O Carballiño admite su responsabilidad por los daños de unas filtraciones a un parking y asume las obras para solventar el problema

Un auto judicial de finales de mayo valida los términos del acuerdo entre el Concello de O Carballiño, su compañía aseguradora y la empresa concesionaria del aparcamiento subterráneo de la Alameda, para que el Ayuntamiento asuma el coste de los daños causados por las filtraciones de agua en el parking. La administración local reconoce su responsabilidad patrimonial, debido a la existencia de deficiencias constructivas y de mantenimiento en elementos exteriores de propiedad pública: sumideros, arquetas, revestimientos e impermeabilización. El Concello admite el derecho de la mercantil a ser indemnizada por los desperfectos acreditados en el interior del recinto de estacionamiento, que ascienden a 1.646,75 euros. El acuerdo entre las partes, presentado en abril y homologado un mes después por la Sección de lo Contencioso-Administrativo (plaza 1) del Tribunal de Instancia de Ourense, blinda el compromiso del Concello de O Carballiño «a ejecutar las obras de reparación que resulten necesarias para corregir y solventar el origen de los daños, a fin de evitar que se sigan produciendo entradas de agua al aparcamiento». Un informe del arquitecto municipal estima el coste de la reparación integral en 30.000 euros.

El abogado Celso Alexandre Delgado Rodríguez es el representante legal de Reguenga San Fiz, S.L., la empresa concesionaria del parking, una instalación que se encuentra en servicio desde hace dos décadas. Está ubicada bajo el nivel de la Plaza de Alameda, de las calles Norte, Alameda y José Cendón, y de la Plaza del Emigrante. La sociedad acudió a la vía judicial para solicitar una compensación y una solución tras los daños sufridos. El alcalde, José Castro-Gil, autorizó la homologación judicial del pacto logrado entre las partes, tras los informes de la asesoría jurídica y el del arquitecto municipal. El gabinete legal señaló que la responsabilidad del Ayuntamiento está plenamente acreditada, y que la cantidad reconocida inicialmente por la administración local era insuficiente para el alcance de los daños.

El informe del arquitecto municipal identifica las causas de las filtraciones y plantea las actuaciones necesarias para la reparación integral. El dictamen técnico del Concello cuantifica en 30.000,70 euros —IVA incluido— el presupuesto de los trabajos.

Tras el análisis del expediente y de los informes, el alcalde de O Carballiño dictó un decreto, el 15 de abril, para estimar íntegramente la reclamación de responsabilidad patrimonial de la empresa afectada, además de asumir el coste de la indemnización por los daños, así como la ejecución de las obras para subsanar el problema.

Durante la ejecución de la reforma, que afectará a uno de los espacios públicos de esparcimiento más transitados en O Carballiño, desde la administración local mantendrán informada a la empresa para que su perito pueda acudir al lugar y verificar la correcta ejecución de los trabajos, comprobando que se adaptan al objetivo de solucionar el problema de la filtración de agua. Desde el 29 de mayo, fecha del auto judicial que homologa el acuerdo que pone fin al procedimiento judicial, se abre un plazo máximo de seis meses para el comienzo de las obras.

«No concurren razones que impidan la homologación de lo pactado, dado que el acuerdo presentado no es manifiestamente contrario al ordenamiento jurídico ni lesivo del interés público o de terceros, y se ha alcanzado entre la actora, la entidad aseguradora codemandada y el órgano competente de la Administración autorizando la transacción», argumenta la magistrada Paz Rumbao, que da el visto bueno al pacto.