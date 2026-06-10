Dos concejales del PP de Barbadás se pasan a no adscritos

Dos concejales del PP, José Luis Dorribo Prado y Manuel Ángel Fernández Quintas, formalizaron ayer su baja del grupo municipal popular en Barbadás y anuncian su paso al grupo no adscritos. Aseguran que su decisión no es repentina y que llega tras un largo periodo de profundas discrepancias con la dirección del grupo municipal y con la gestión del partido en la localidad, en manos de una gestora local.

Ambos concejales fundamentan su salida del partido en una pérdida de confianza hacia la actual línea del partido que, dicen, «se distanció de los compromisos iniciales adquiridos con los vecinos y de los valores que siempre defendimos». Apuntan que «las diferencias insalvables con el grupo municipal y la deriva política tras vincular al alcalde con la gobernabilidad de la Diputación, fuerzan esta decisión», indican. No obstante, muestran su agradecimiento «a los compañeros del partido, simpatizantes, y de manera especial a los vecinos que depositaron su confianza en el proyecto del partido».

Dorribo asegura que «no buscamos ahora mismo gobernar, no vamos por un cambio de gobierno», y que una moción de censura es «poco probable». Subraya que lleva 26 años afiliado al PP y que nunca pensó en dejar la militancia pero «eso no quiere decir que no vuelva».

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Por su parte, el alcalde exsocialista, Xosé Carlos Valcárcel, que con un total de tres concejales —él incluido— gobierna Barbadás con el apoyo del DO, declina valorar estas bajas. Sobre una posible entrada al grupo de gobierno de Dorribo y Fernández, el regidor apunta que «no puedo hacer futuribles».