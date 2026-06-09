Ourense lidera la estrategia autonómica de ciberseguridad para proteger a las empresas gallegas

Ourense reforzó este martes su posición como principal referencia gallega en materia de ciberseguridad. La Xunta aprovechó la celebración en el Parque Tecnolóxico de Galicia—Tecnópole— del congreso «Ciberseguridad aplicada: protegiendo a las empresas gallegas en un mundo digital» para presentar la provincia como el eje sobre el que pivota buena parte de la estrategia autonómica sobre un sector que, en poco tiempo, ha pasado de ser una cuestión técnica reservada a especialistas a convertirse en una de las principales preocupaciones de empresas, administraciones y ciudadanos.

El mensaje fue trasladado por el conselleiro de Facenda e Administración Pública, Miguel Corgos, durante la inauguración del encuentro organizado por el nodo gallego de ciberseguridad Cibergal. El responsable autonómico situó Ourense dentro del mapa de especialización tecnológica diseñado por la Xunta para los próximos años, identificando la provincia con la ciberseguridad de la misma forma que Vigo concentra las principales iniciativas vinculadas a las telecomunicaciones y Lugo los proyectos asociados a las aeronaves no tripuladas.

«Cuando pensamos en ciberseguridad, pensamos en Ourense», dijo en esta línea Corgos. La afirmación no llegó acompañada únicamente de declaraciones de intenciones. El titular de Facenda vinculó ese papel de liderazgo a una serie de infraestructuras y proyectos que se están desarrollando y que tendrán su sede en la provincia. Entre ellos el futuro Centro de Excelencia en Ciberseguridad de Galicia, concebido como una de las piezas fundamentales para reforzar la capacidad de prevención, detección y respuesta frente a los ataques informáticos, una tipología de delincuencia que ha ido en aumento en los últimos años.

La creación de este centro se enmarca en una estrategia más amplia con la que el Gobierno gallego busca fortalecer la protección de sistemas, datos e infraestructuras críticas en un contexto marcado por el incremento de las amenazas digitales.

Nodo público-privado

A esta iniciativa se suma precisamente el papel que desempeñará Cibergal, el nodo gallego de ciberseguridad impulsado por la Xunta— que organizaba la jornada de este martes— cuya función será coordinar la colaboración entre empresas, centros tecnológicos, universidades y administraciones. La estructura agrupa ya a más de medio centenar de entidades y aspira a convertirse en un punto de encuentro para el desarrollo de proyectos, el intercambio de conocimiento y la puesta en marcha de nuevas soluciones orientadas a mejorar la seguridad digital. « Su actividad para afrontar los retos de la ciberseguridad se desarrollará en Ourense», esgrimió Corgos, reforzando la posición de la provincia dentro del ecosistema tecnológico gallego, desde donde «Galicia estará a la vanguardia» frente a las amenazas tecnológicas.

Durante el congreso, uno de los principales asuntos abordados fue el desarrollo del proyecto RETECH de ciberseguridad, una iniciativa financiada con fondos europeos y en la que participan varias comunidades autónomas para impulsar capacidades tecnológicas estratégicas. En el caso gallego, el programa ha permitido desplegar una red de laboratorios y centros demostradores destinados a probar tecnologías, evaluar riesgos y desarrollar soluciones aplicadas a distintos ámbitos de actividad económica.

Los responsables de algunas de las entidades participantes presentaron los avances alcanzados en áreas consideradas especialmente sensibles desde el punto de vista de la seguridad digital. Entre ellas figuran la protección de vehículos autónomos y conectados, la ciberseguridad industrial, la seguridad de productos digitales, la protección de infraestructuras de telecomunicaciones avanzadas y la evaluación de riesgos asociados al creciente uso de aeronaves no tripuladas. El objetivo es anticiparse a amenazas cada vez más sofisticadas y reducir la vulnerabilidad de tecnologías que tendrán un peso creciente en la economía de los próximos años.

Las ponencias permitieron además visualizar la amplitud de un sector que ya trasciende el ámbito estrictamente informático. La expansión de las redes 5G y el futuro despliegue del 6G, el desarrollo de la inteligencia artificial, la automatización industrial o la conectividad de vehículos y dispositivos han multiplicado los posibles puntos de acceso para los ciberdelincuentes. Esa realidad obliga a incorporar medidas de protección desde las fases iniciales de diseño y desarrollo de las nuevas tecnologías.

Transformación digital accesible

A mayores, intervino también la vicepresidenta primera de la Diputación Provincial y alcaldesa de San Cibrao das Viñas— lugar de ubicación de la Tecnópole— Marta Nóvoa, quien defendió la necesidad de que la transformación digital alcance a todo el territorio, incluidas las pequeñas y medianas empresas y los municipios rurales.

La responsable provincial subrayó que la competitividad económica depende cada vez más de la capacidad para desenvolverse en entornos digitales seguros y reclamó cooperación entre administraciones, empresas, universidades y centros tecnológicos «para construir un ecosistema más resiliente frente a los riesgos emergentes».