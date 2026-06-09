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Oira abre este viernes como refugio climático para miles de ourensanos ante un fin de semana de altas temperaturas

Las piscinas municipales arrancan la temporada de verano con acceso gratuito todos los días de 11.00 a 21.00 horas hasta el 13 de septiembre | La zona exterior de Os Remedios también abre para baño

Así se encuentran las piscinas de Oira antes de su apertura este viernes.

Así se encuentran las piscinas de Oira antes de su apertura este viernes. / Iñaki Osorio

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Lucila González

Las piscinas de Oira volverán a convertirse desde este viernes en uno de los principales refugios climáticos de la ciudad. El Consello Municipal de Deportes abrirá al público las instalaciones este 12 de junio, coincidiendo con una jornada en la que se esperan temperaturas que rondarán los 34 grados, las más elevadas de la semana según las previsiones meteorológicas de Meteogalicia.

La apertura supone uno de los momentos más esperados por los ourensanos, que cada verano encuentran en este espacio situado a orillas del Miño una de las mejores alternativas para combatir el calor. Además, el acceso al recinto, como ya es habitual, será libre y gratuito, sin necesidad de reserva ni cita previa.

La temporada de aprovechamiento del espacio lúdico se extenderá así más de tres meses, hasta el próximo 13 de septiembre, con apertura todos los días de la semana, incluidos festivos, en horario ininterrumpido de 11.00 a 21.00 horas. Un tiempo en el que el CMD ya ha hecho cálculos y prevée que las instalaciones registren 125.000 usos.

Reparaciones por las crecidas

La puesta a punto de las instalaciones ha sido este año especialmente compleja debido a los importantes daños materiales ocasionados por las crecidas del río durante el invierno. A pesar de ello, el recinto municipal estará operativo desde este viernes y se convertirá en una de las primeras grandes instalaciones acuáticas al aire libre del entorno en abrir sus puertas esta temporada.

Además de las labores de reparación y acondicionamiento, el Concello ha instalado nuevos vallados de protección en el exterior para evitar la entrada de animales y reforzar las condiciones de higiene en la zona de playa.

El recinto contará durante toda la temporada con servicio de socorrismo y personal de vigilancia para garantizar la seguridad y el correcto funcionamiento de las instalaciones.

Normas de convivencia

Desde el Consello Municipal de Deportes recuerdan la importancia de respetar las normas del recinto. No estará permitido utilizar sillas o tumbonas en la zona de playa, salvo en el caso de personas con movilidad reducida, ni acceder con bicicletas o patinetes, que deberán estacionarse en las zonas habilitadas en el exterior. Tampoco se permitirá fumar ni consumir bebidas alcohólicas dentro de las instalaciones.

Noticias relacionadas y más

Os Remedios también abren

La jornada del 12 de junio marcará también el inicio de la temporada en la piscina exterior del pabellón de Os Remedios, que abrirá para abonados o mediante la compra de entrada diaria. En este caso, el horario de funcionamiento será de 11.00 a 21.00 horas, de lunes a sábado.

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