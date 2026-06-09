O Carballiño dedica su 64ª Festa do Pulpo a la isla canaria de Lanzarote
La Fiesta de Interés Turístico Internacional se celebra este año el 8 de agosto
El Concello de O Carballiño presentó ayer, en el Castillo de San José de Lanzarote, su 64ª Festa do Pulpo, declarada de Interés Turístico Internacional, y que este año se celebra el 8 de agosto y estará dedicada a la isla canaria.
El alcalde en funciones, José Castro, destaca la defensa de la calidad de la cocina atlántica en ambos territorios, ya que «entendemos la gastronomía como un pilar fundamental de nuestra identidad, y por eso mantenemos las recetas tradicionales y la forma de preparar nuestros productos». Por su parte, el presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, agradeció la elección de la isla como protagonista de la 64ª edición., aludiendo a «los estrechos lazos históricos y humanos que unen los dos territorios», y que Lanzarote fue durante décadas tierra de acogida para numerosas familias gallegas, muchas procedentes de O Carballiño y de otros municipios ourensanos. El acto concluyó con una degustación de pulpo á feira, cocinado por Silvia Baranda, edil y conocida puliera de O Carballiño.
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