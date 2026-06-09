Unos jóvenes que pasaban por la calle en Ourense increpan a un agresor machista que mordió en la cara a la víctima

Cuarenta días de trabajos en beneficio de la comunidad, la prohibición de aproximarse y comunicarse con la víctima durante seis meses, así como la privación del derecho a tener y portar armas, durante un año y un día. Son las penas de una sentencia de conformidad que acepta un hombre por un delito de maltrato, en el ámbito de la violencia de género. El agresor fue sorprendido por unos jóvenes que pasaban por la calle. Los ciudadanos lo increparon y el autor de los hechos huyó del lugar. Este martes compareció ante la magistrada de la Sección Penal (plaza 2) de Ourense, admitió el delito y dio su visto bueno a la conformidad que zanja la causa con una sentencia firme.

La noche del 17 de julio de 2023, sobre las 3 de la madrugada, el encausado abordó a su pareja cuando la mujer se dirigía hacia su domicilio. Según los hechos probados, iniciaron una discusión y el agresor reaccionó con violencia: mordió a la víctima en la cara y le dio una bofetada. Tras ser increpado por unos jóvenes que pasaban por el lugar, el maltratador se fue huyendo.

La mordedura causó un edema y dejó una marca a la perjudicada, que recibió una asistencia médica. Según el escrito de acusación de la Fiscalía, la mujer renunció a las acciones civiles y penales que pudieran corresponderle, pero el ministerio público ha actuado en defensa de la legalidad, para que este acto de violencia machista recibiera su castigo.

Además de la ayuda inmediata que prestan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado —en el 091, la Policía; en el 062, la Guardia Civil, así como la aplicación Alertcops—, el Ministerio de Igualdad ofrece información, asesoramiento jurídico y atención psicosocial a través del número telefónico 016; por WhatsApp, en el 600 000 016; y en el correo 016-online@igualdad.gob.es.