Conformidad
Un hombre que salió de prisión en Ourense hace un mes acepta una condena por dos robos de madrugada
La sentencia aplica la eximente incompleta porque tiene sus facultades alteradas por las drogas. Acepta 40 días de trabajos comunitarios y no puede delinquir en tres años para que no se revoque la suspensión de la pena de 6 meses de prisión
Un hombre de 41 años compareció este martes ante la magistrada de la Sección de lo Penal (plaza 2) de Ourense y se conformó con una condena por un delito continuado de robo con fuerza en dos establecimientos del centro de la ciudad, la madrugada del 8 de enero de 2024. El acusado acepta una sentencia que le impone 40 días de trabajos en beneficio de la comunidad, así como una pena de 6 meses de prisión, que se suspende durante los próximos tres años. No puede cometer nuevos delitos durante ese periodo. El encausado salió de prisión hace mes y medio. La sentencia de conformidad le aplica una eximente incompleta porque, según la redacción del escrito del fiscal, tiene sus facultades afectadas debido a las drogas.
Más de 1.000 euros en daños
Los hechos por los que resulta condenado, con su conformidad, ocurrieron en un margen de dos horas, entre las 3:30 y las 5:30 de la madrugada del 8 de enero de 2024. En primer lugar, entró en un establecimiento de la calle Manuel Pereira, tras romper el cristal de acceso. El varón llevaba una mascarilla y la cabeza cubierta, para tratar de ocultar su rostro. Sustrajo una máquina de tickets, una caja registradora y 21 euros en monedas. La reparación de la puerta de entrada ascendió a 314,60 euros.
Unas dos horas más tarde, tras coger una tapa de alcantarilla de la acera en la calle Ramón Cabanillas, se dirigió a una cafetería de la Plaza de San Antonio y comenzó a manipular y golpear una máquina expendedora, en la entrada del local. Con esa acción solo consiguió 57 céntimos, pero causó desperfectos por un total de 702,5 euros.
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