Apoyo histórico de la Diputación de Ourense a las entidades del tercer sector

La Diputación de Ourense apuesta más que nunca por las entidades del tercer sector:_este año destina una partida de 600.000 euros, la mayor cifra de su historia, para desarrollar cerca de 60 proyectos sociales en la provincia. Supone un incremento superior al 70% con respecto al ejercicio anterior. La convocatoria de 2026 registró una participación sin precedentes, con más de 60 iniciativas presentadas.

El Centro Cultural Marcos Valcárcel acogió ayer la Jornada Provincial del Tecer Sector, promovida para dar visibilidad al trabajo de las entidades sociales de la provincia y reforzar la colaboración entre estas y las administraciones públicas. El presidente provincial, Luis Menor, aprovechó para anunciar los resultados de la convocatoria de subvenciones para 2026, e indicó que «estamos ante la mayor aportación económica realizada nunca por la Diputación al tercer sector». A la vez destacó que en los últimos diez años se han cofinanciado proyectos sociales con más de tres millones de euros. Señaló además que esta convocatoria registró una participación sin precedentes, con más de 60 iniciativas, de las que fueron admitidas 58, el 95 % de las solicitudes.

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Son tres líneas de actuación. Una primera para financiar plazas residenciales para personas con adicciones o familias en situación de exclusión severa,y a programas de inclusión social y atención a necesidades básicas (10 proyectos). La segunda es de apoyo a las entidades que trabajan con personas afectadas por enfermidades crónicas y colectivos de especial vulnerabilidad social (47), y la tercera para actividades de sensibilización, divulgación y educación orientadas a promover la inclusión, combatir estigmas y fortalecer la cohesión social (4).Uno de los aspectos más destacados este año es que 32 proyectos recibirán el 100% de la ayuda solicitada, y el resto, más de 10.000 euros.