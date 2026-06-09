Activo un incendio forestal en Punxín obligó a interrumpir el tren convencional Santiago-Ourense
El fuego, que comenzó en la madrugada de este martes, ha quemado provisionalmente tres hectáreas en el municipio ourensano, según Medio Rural
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E. P.
Un incendio forestal se encuentra activo este martes en el municipio ourensano de Punxín, en donde quema tres hectáreas, según estimación provisional de la Consellería do Medio Rural.
Adif informa de que este fuego obligó a interrumpir la circulación de la línea convencional Santiago-Ourense, en el tramo entre Santa Cruz de Arrabaldo y Maside, si bien ya ha sido restablecida.
La Consellería do Medio Rural explica que el corte de la circulación fue necesario para "facilitar las labores de extinción", no por estar afectada la infraestructura.
El incendio se inició a las 2:09 horas de la madrugada de este martes. Participan en las tareas de extinción cinco motobombas, ocho brigadas y cuatro agentes.
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