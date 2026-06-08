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La Universidade de Vigo analiza la diversidad en los manuales escolares a lo largo de la historia

La jornada reunirá a tres especialistas en historia de la educación para analizar la evolución de la cultura escolar y los retos de inclusión en las aulas

Cartel de la jornada

Cartel de la jornada / FdV

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R. O.

Ourense

El Edificio de Ferro del campus de Ourense acogerá este miércoles 10 de junio la jornada «A diversidade nos manuais escolares ao longo da historia», una iniciativa organizada por la Unidade de Diversidade de la Universidade de Vigo para analizar cómo los materiales educativos han contribuido a construir identidades, roles sociales y modelos de inclusión a lo largo del tiempo.

La actividad, que comenzará a las 10.00 horas en el aula 0.10, reunirá a tres especialistas en historia de la educación. Xosé M. Cid Fernández, profesor e investigador de la Facultade de Educación e Traballo Social de la UVigo, abordará la importancia de estudiar la inclusión desde una perspectiva histórica. Junto a él participará Agustín Escolano Benito, catedrático de Historia da Educación y fundador del CEINCE, que centrará su intervención en la arqueología y la democratización de la escuela. Completa el programa Teresa González Pérez, también catedrática de Historia da Educación, que analizará las políticas de género, las identidades y los márgenes en la historia educativa. La mesa estará moderada por la profesora Nuria Diéguez García.

Según explica la directora de la Unidade de Diversidade, Raquel Rey, la jornada persigue cuatro objetivos principales: revisar críticamente los arquetipos tradicionales de género; estudiar la evolución de la cultura escolar a través de manuales, imágenes y prácticas pedagógicas; fomentar el diálogo entre la historia de la educación y los actuales retos de inclusión en las aulas; y reflexionar sobre la persistencia de las desigualdades socioeducativas.

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La organización destaca que el encuentro pretende ofrecer una mirada crítica sobre el pasado para comprender mejor los desafíos presentes. En este sentido, la combinación de las aportaciones de los tres ponentes permitirá analizar cómo las estructuras educativas han contribuido históricamente a generar dinámicas de exclusión y cómo pueden transformarse para avanzar hacia una igualdad de oportunidades efectiva. La jornada está abierta al público interesado.

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