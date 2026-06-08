Tiran droga por la ventana del coche en una huida temeraria de 15 kilómetros en la A-52

Agentes de la Guardia Civil de Tráfico que el 26 de mayo realizaban un dispositivo de control en la autovía A-52, en Ribadavia, dieron el alto a un vehículo de matrícula portuguesa que iba a velocidad excesiva. El conductor no hizo caso de la orden, aceleró y se dio a la fuga «de forma temeraria», asegura la Guardia Civil. Una de las patrullas comenzó un seguimiento del vehículo en fuga y consiguió darle el alto a unos 15 kilómetros del lugar inicial. Durante la persecución, los agentes observaron a uno de los pasajeros tirar un envoltorio al exterior, que fue recuperado con posterioridad. Había 8 gramos de cocaína en ese paquete.

Los agentes identificaron a los cinco ocupantes del vehículo, de nacionalidad portuguesa. Según la Guardia Civil, les constan diversos antecedentes por delitos contra la propiedad. Con apoyo de un perro adiestrado del servicio cinológico del instituto armado se llevó a cabo un registro minucioso del coche. El conductor fue denunciado por conducción temeraria y desobediencia a las órdenes de los agentes. Además, uno de los acompañantes fue denunciado en vía administrativa por tenencia de drogas en vías públicas; se expone a multa de 601 a 30.000 euros.

Desde la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil se recuerda que las señales e indicaciones de los agentes de la autoridad tienen carácter obligatorio y prevalecen sobre cualquier otra señalización circunstancial. Ante un control policial o una orden de detención del vehículo, los conductores deben reducir la velocidad de forma segura, detenerse en el lugar indicado y seguir en todo momento las instrucciones de los agentes.

El incumplimiento de estas órdenes, además de constituir una infracción o incluso un delito en determinados supuestos, puede poner en grave riesgo la seguridad de los propios ocupantes del vehículo, de los agentes y del resto de usuarios de la vía. La colaboración ciudadana y el respeto a las normas de circulación son fundamentales para garantizar una movilidad segura y eficaz para todos.