Así será el futuro hotel balneario de As Caldas, con categoría 5 estrellas, vistas al Miño, servicios de salud termal, ocio y restauración

Varias piscinas exteriores, jardín termal, zonas de descanso, apartados para tratamientos de salud y bienestar, zonas de ocio y restauración y todo ello con 42 habitaciones que mirarán al río Miño. Son algunas de las prestaciones del Hotel Balneario de As Caldas, primer proyecto de este tipo en la ciudad de Ourense y el único hotel de la provincia con categoría 5 estrellas. Uno de los proyectos más esperados, obra del estudio Müller-Feijoo Arquitectos de Ourense, que puede conocerse ya a través de las espectaculares infografías del mismo.

El alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, abrió la espita en el pasado pleno municipal al señalar que este mismo año podría comenzar una obra por la que están trabajando tanto el equipo promotor como el Concello y la Xunta de Galicia –conscientes de que Ourense, declarada Capital Termal de Galicia, tiene que contar ya con un hotel balneario que le haga justicia–. El alcalde y el propio concejal de Urbanismo ratificaron que el proyecto arranca este año.

Sin aventurarse en fechas, pues falta algún fleco administrativo, el diseño que a través de estas infografías anexas se da a conocer es un compendio de dotaciones que tiene como eje fundamental la capacidad salutífera de las aguas de As Caldas, pues el moderno hotel se ubicará en una superficie de unos 14.000 metros cuadrados que albergó el ya desaparecido balneario de As Caldas. De hecho, llevan meses ya analizando el caudal y las temperaturas de las surgencias.

Como ya se informó durante la presentación del proyecto, el promotor del mismo es el empresario zamorano del sector eólico Gregorio Álvarez, socio capitalista de este ambicioso proyecto turístico y termal, cuyos terrenos están ubicados en la orilla derecha del Miño, muy cerca del solar que albergó la antigua estación de autobuses de O Pino y ahora la residencia de mayores en obras de la Fundación Amancio Ortega.

Según explican los promotores, estas instalaciones pretenden recuperar «uno de sus enclaves termales más emblemáticos, devolviendo la actividad a un espacio históricamente vinculado al agua y al bienestar, situado en un lugar privilegiado junto al río Miño».

Añaden que la propuesta «contempla la creación de un nuevo complejo hotelero y termal que combinará alojamiento, restauración, tratamientos de bienestar y amplios espacios exteriores concebidos para disfrutar del paisaje fluvial y de los recursos termales que han dado identidad a este lugar durante generaciones».

El diseño –un pulmón verde y de salud en un enclave privilegiado desde el punto de vista paisajístico y de comunicaciones, y a dos minutos de la estación central del AVE– «contempla un hotel de 42 habitaciones, todas ellas orientadas hacia el río, acompañado de un gran jardín termal con piscinas exteriores, zonas de descanso, espacios de contemplación y recorridos peatonales integrados en el entorno natural. El conjunto se completará con un balneario moderno, un restaurante panorámico abierto al público y diferentes espacios destinados al ocio, la salud y el bienestar».

Indican además los promotores de un proyecto que «otro de los objetivos principales es recuperar y poner en valor las históricas fuentes termales del antiguo Balneario As Caldas, conservando este importante patrimonio como parte fundamental de la identidad del lugar».

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Afirman que «actualmente se continúa dando los pasos necesarios para avanzar en su tramitación y hacer posible su futura ejecución. La actuación se enmarca en la apuesta por reforzar el carácter termal de Ourense y contribuir a la recuperación de un espacio con gran carga histórica y simbólica para la ciudad, y recuperar la relación entre el agua, el paisaje y la actividad termal que durante décadas formó parte de la memoria colectiva de este lugar».