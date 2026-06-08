A juicio un acusado de tocar los pechos a una mujer en un pub de Ourense

Unos supuestos tocamientos no consentidos, en el interior de un pub del casco histórico de Ourense, se resolverán en un juicio en la vía penal contra un joven acusado de una presunta agresión sexual. Él niega el delito, según su defensa. En la audiencia preliminar, este lunes, no hubo posibilidad de acuerdo de conformidad. Además, en las cuestiones previas, la letrada discrepó con el fiscal sobre los hechos que deben ser objeto de enjuiciamiento. La magistrada resolverá en un auto qué sucesos en concreto se analizan en la vista. La defensora incide en que el auto de fin de la instrucción mencionaba únicamente el supuesto tocamiento de un pecho, mientras que el escrito de acusación de la Fiscalía añade que, a continuación, el hombre tocó ambos pechos de la víctima. En su escrito de calificación, el ministerio público solicita una condena de 15 meses de prisión. La defensa quiere la absolución.

Los hechos ocurrieron presuntamente la madrugada del 26 de enero de 2025, en torno a las 3:30 horas de la madrugada. El encausado, sin antecedentes penales, se encontraba en un local del casco histórico. Según la Fiscalía, presuntamente, cuando el joven se dirigía al baño, pasó al lado de la víctima, tocó y sujetó su pecho izquierdo. La perjudicada lo siguió y, cuando le recriminó su actitud, el acusado le agarró con ambas manos los dos pechos. Esta es la versión de lo sucedido que el ministerio público expone en su escrito de calificación.

En las cuestiones previas del acto de audiencia preliminar, este lunes —la vista se celebró sin la presencia del acusado—, la defensa aludió a una presunta vulneración de derechos del acusado, porque fue detenido dentro del pub pero no le leyeron los derechos ni fue informado, por lo que «no sabía qué estaba pasando», expone su letrada. El fiscal replicó que no sería un motivo para una causa de nulidad del procedimiento, sino que en su momento pudo haberse plentado un habeas corpus contra la supuesta detención no informada.

La defensora también discute los hechos que deben juzgarse. La letrada indica que el escrito de la Fiscalía alude a dos actos de tocamientos que no aparecen en el auto de transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado, una resolución que solo aludía a que el sospechoso había tocado y sujetado un pecho.

Sobre este alegato, el fiscal considera que procede esperar a la prueba del juicio y a la visualización del vídeo de las cámaras de seguridad, incorporado a autos. En opinión del ministerio público, no procede una exclusión previa y no cabe limitar la acusación por «una cuestión léxica y de comprensión», que excedería de las normas establecidas en un procedimiento penal. «Que se decida a la vista de la prueba», solicitó el fiscal.

La abogada insistió ante la magistrada en que el auto de fin de la instrucción es «delimitador» de los hechos que van a juicio y ante los que la parte tiene que diseñar su estrategia de defensa. Tras barajar que podría tratarse de un mero error de transcripción, puesto que desde el inicio de las actuaciones consta el relato de la denunciante aludiendo a los dos actos de presuntos tocamientos, la magistrada anunció que estudiará en detalle el debate sobre este punto y comunicará su decisión en un auto.

Tras esta discrepancia entre las partes, la magistrada enumeró las pruebas admitidas para el juicio, entre las que se encuentra el visionado de las imágenes de seguridad, además de varias testificales, incluidas las de policías. La vista ha quedado señalada para febrero de 2027.

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La Fiscalía solicita que se imponga al acusado una medida de libertad vigilada, durante 1 año y 6 meses, consistente en una prohibición de aproximarse a menos de 200 metros de la perjudicada, así como a comunicar y contactar con ella. Además, pide la inhabilitación para cualquier profesión, oficio o actividades, sean o no retribuidos, que conlleve contacto regular y directo con menores de edad, durante 3 años y 6 meses.