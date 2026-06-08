Condenada en Ourense por gastarse 500 euros que recibió por Bizum por equivocación

Recibió una transferencia con la que no contaba, de 500 euros. Esa cantidad de dinero le llegó por un error del remitente, que pretendía efectuar ese pago a otra persona, a través de Bizum, una plataforma telemática que permite enviar o recibir dinero, vinculando los números de teléfono móvil a una cuenta bancaria. La beneficiaria de ese traspaso equivocado no avisó a la persona que realizó la transferencia, ni tampoco rechazó el dinero. Al contrario, se lo gastó. Una conducta como la que llevó a cabo esta mujer constituye delito. Este lunes tuvo que rendir cuentas ante la autoridad judicial.

En una audiencia preliminar celebrada en la Sección de lo Penal (plaza 1) del Tribunal de Instancia de Ourense, la autora de los hechos asumió su responsabilidad por un delito de apropiación indebida. La mujer acepta una condena que le impone una multa de 360 euros, así como el pago de una indemnización por el importe de los 500 euros que recibió en el Bizum equivocado, y que esta encausada no devolvió. El juzgado accede a que la autora de los hechos pague las cantidades en cuotas de 60 euros al mes.