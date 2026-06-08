"Á caza do lixo": vecinos del concello ourensano de Sandiás, "cazaron" media tonelada de residuos, en vertederos no autorizados

Neumáticos, plásticos, sillas, bidones, mangueras y hasta colchones y otros elementos tan contaminantes como botes de pintura forman parte del cargamento de residuos depositados en puntos de vertido no autorizados que recogieron este fin de semana vecinos y vecinas de Sandiás, en A Limia, dentro del programa «Á caza do lixo», para conmemorar el Día Mundial del Medio Ambiente, dando ejemplo.

Y vaya si cazaron, nada menos que 500 kilos de basura vertidos en puntos no regulados. Esta iniciativa organizada por el Concello de Sandiás, que llega ya a su octava edición, tiene por finalidad «concienciar y movilizar a los vecinos para mantener de forma colaborativa los entornos libres de basura. Una de las acciones es revisar determinados puntos de acumulación de basura de gran tamaño, y llevarla l punto limpio más próximo.

Los voluntarios utilizaron para la tarea de recogida un kit de limpieza aportado por el Concello consistente en un par de guantes, bolsas para la basura y dos vehículos, uno de ellos con remolque.

Todo un "Equipo A" del medio ambiente, preparado para limpiar el monte de residuos en Sandiás / Cedida

Un remolque se llenó de cuerdas, plásticos, partes de coches, sulfatadoras, láminas de metal y otros restos de material orgánico. Los restos fueron trasladados a los puntos limpios de Xinzo de Limia. El Concello explica al respecto que «nuestra obligación es colaborar y sensibilizar, haciendo pequeñas acciones. No está de más recordar que mantener limpias las calles, los parques, los jardines, el río y los montes también es una obligación de los vecinos, no solo del Concello de Sandiás ni de las empresas encargadas de recoger la basura»

En este sentido, desde el gobierno municipal reconocen que «se van notando mejoras cada año en los entornos de las aldeas y de las propias casas, pero aún es insuficiente, y hay que seguir para mejorar este campo tan vital para nuestra calidad de vida» indican.

Puntos limpios y horarios

Pequeños gestos ayudan a sensibilizar en una conciencia ecológica «que promueva el cuidado y respeto por nuestro medio natural. Para continuar el camino hacia una concienciación social recordamos el del punto móvil de la Diputación que hace retirada de residuos a domicilio, y que precisa de una simple llamada al ayuntamiento (988 46 50 01) y de los de la Comarca de la Limia para que la gente haga uso de ellos» afirma.

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El horario general para depositar estos residuos, explica el concello, es de 10:00 a 14:00 y en invierno de 16:00 a 18:30. En verano, en los meses de junio a septiembre, de 18:00 a 20:30 y sábados de 09:00 a 14:00. El de Xinzo abre lunes, miércoles, viernes y sábado, más martes y jueves por la tarde. En Vilar de Santos abre el martes por la mañana y en Calvos de Randín el jueves por la mañana. n