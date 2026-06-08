207 escolares de Ourense se gradúan como ciberexpertos en usos responsables de Internet

La ciudad de As Burgas cuenta desde este lunes con 207 expertos en lo que refiere a navegar de forma segura por Internet, pero los condecorados no son ni doctorados ni 'hackers' éticos. Se trata de alumnos y alumnas de 6º de Educación Primaria que, en distintos centros de Ourense, han participado durante este último curso en un curso en una formación sobre usos responsables de la red, y que han recibido a cambio un carné que los reconoce como ciberexpert@s.

Los y las estudiantes del CEIP A Ponte, el CEIP de Prácticas, el CPR Cardenal Cisneros y el CPR Santa Teresa de Jesús han obtenido en la mañana de este inicio de semana sus correspondientes diplomas en el pabellón de la comisaría de la Policía Nacional. Entregados por el Subdelegado del Gobierno en Ourense, Eladio Santos Martinez; el Comisario Jefe Provincial de Ourense, Juan Cástor Vázquez Salgado; y el Director Territorial de Educación, Jorge Rubén Sampedro Grande, se ha querido premiar a los menores que recibieron las sesiones. En ellas trataron temas como suplantaciones de identidad, ciberacoso, sexting o adicciones, contaron con pruebas calificativas y forman parte del Plan Director de Convivencia y Mejora de la Seguridad que promueve el Ministerio del Interior.

Pero más allá del diploma, ¿qué llevan en claro para divulgar en sus casas estos pequeños expertos sobre navegar responsablemente en la red? Para empezar, la dificultad de las contraseñas es una cuestión más que recurrente: "É moi importante que sexa algo difícil, e que non teñamos a mesma para todas as cousas. Por exemplo, se poñemos unha i, escribila como maiúscula no Gmail e como minúscula noutro sitio", cuenta Guillermo, del colegio de Carmelitas. Su compañera Malena recuerda también lo importante que es pensarse dos veces lo que subimos a la red, pues "todo o que fas en Internet queda gardado na túa pegada dixital". "Hai que ter moito coidado porque nunca sabes quen pode haber detrás dunha rede social, sempre pode ser unnha persoa distinta da que di ser", concluye Uxía.