Política
El alcalde de Barbadás exige disculpas al PSdeG y se siente víctima de una «purga» y «una operación política dirigida»
Ha citado a cargos socialistas a un acto de conciliación en el que exige que rectifiquen, paso previo a una posible querella por injurias
El alcalde de Barbadás, Xosé Carlos Valcárcel, insta a los máximos dirigentes del PSdeG a disculparse tras la desestimación de la demanda de una edil socialista contra el regidor y el Concello, por supuesta vulneración de derechos fundamentales. Una magistrada de lo Social ha absuelto porque la vía laboral no procede en este caso. «La jueza considera que no existe ningún tipo de acoso laboral por parte del alcalde» ni tampoco «vulneración de ningún derecho fundamental de la edil», valora el abogado David del Río. Valcárcel, que ha citado a conciliación a varios cargos del PSdeG, como paso previo a una posible querella por injurias, critica las acusaciones de dirigentes del partido y de sus excompañeras en el gobierno.
«Primero hablaron de acoso en genérico, después de encubrimiento de acoso sexual, que a día de hoy ni tan siquiera está denunciado, y finalmente, de acoso laboral. En la demanda desestimada de la edil se habla única y exclusivamente de una infracción por prevención de riesgos laborales, por la que reclamaba casi 100.000 euros al Concello y a mí», relató este viernes el regidor de Barbadás.
La impresión de Valcárcel es que lo que ha sucedido «fue una operación política dirigida para desviar la atención sobre otro caso en Lugo», en referencia al alcalde de Monforte de Lemos, José Tomé, investigado por presunto acoso sexual. Valcárcel lamenta la «purga» a la fue sometido, «especialmente dolorosa» tras casi 30 años en el PSOE y 11 como alcalde. Ahora es un no adscrito que gobierna con dos ediles más: otro exsocialista y el representante de Democracia Ourensana. Juntos rigen en franca minoría —3 de 17 concejales— un municipio de 11.200 habitantes.
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