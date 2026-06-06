El rugido de las Vespa y Lambretta recorre Ourense: una pasión que une generaciones

«Nos une una pasión que llevamos dentro, el olor a gasolina y aceite quemado. Todos los viernes nos reunimos para tomar algo y hablar de nuestro hobby. Aquí está prohibido hablar de fútbol y política», resume Camilo Vila, presidente de los Avispados, el club de Vespa y Lambretta clásica de Ourense. La asociación está de celebración por su vigésimo aniversario. Este fin de semana disfruta de esta fecha señalada con rutas en moto y actos de ocio y confraternización. Fundado en 2006, el club reúne en la actualidad a 212 miembros, la cifra más alta desde su puesta en marcha. «El socio más antiguo tiene 83 años y el más joven, 3. El 60 o 70% de los integrantes tienen familiares en el club», explica Camilo.

Durante este fin de semana, con actividades programadas para el sábado y el domingo, en torno a un centenar de los asociados, con unas setenta motos en circulación, participan en la XVII edición de la Escuterada Ourensana.

Tras las inscripciones en el bar Gráfico de la Avenida de Portugal —el punto de reunión del club para sus quedadas semanales—, los motoristas de Vespa y Lambretta iniciaron una ruta por Ourense en dirección a las afueras de la ciudad, a Castro de Beiro y Vilar de Astrés. Después regresaron a la capital, con parada en la Avenida de Buenos Aires. En el Bar Prisma, de esa calle, repusieron fuerzas con un pincho y unas bebidas. A continuación retomaron la ruta sobre dos ruedas hacia la localidad de Barra de Miño, desde donde circularon hasta A Peroxa y Os Peares. El regreso a Ourense del grupo tendrá lugar por la antigua nacional N-120. En el bar Gráfico compartirán una cena este sábado.

Foto de grupo de los participantes en la ruta de este sábado, momentos antes de la salida. / Iñaki Osorio

El segundo capítulo de la XVII Escuterada Ourensana será este domingo, en Piñor. Tras las inscripciones en Arenteiro, los participantes en la ruta circularán por el municipio a partir de las 11:30 horas durante un trayecto de 50 kilómetros. Disfrutarán de una sesión vermú con animación musical, antes de una comida de celebración, que incluirá sorteos y la entrega de regalos.

El menú de este domingo para los amantes de las Vespa y Lambretta es popular, con platos que conquistan los paladares de todos: pulpo, empanada y carne, en la Cafetería & Patio Bar O Peilán, en la localidad de Arenteiro.

Por la tarde, el programa de celebración del vigésimo aniversario de Avispados de Ourense incluye una «carrera de lentos». Se trata de una prueba lúdica que consiste en circular lo más despacio posible con las motos, sin llegar a tocar el suelo con el pie y manteniendo el equilibrio sobre sus escúteres.