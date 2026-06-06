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La solidaridad recorre la pista de atletismo del campus de Ourense con la III carrera del CEIP Manuel Sueiro

Cada vuelta completada en la carrera solidaria se tradujo en una donación libre para Unicef y Save the Children

Los corredores posaron en familia antes de quemar zapatilla.

Los corredores posaron en familia antes de quemar zapatilla. / Brevebretema

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Lucila González

Ourense

La pista de atletismo del campus universitario albergó a los corredores más solidarios del CEIP Manuel Sueiro. El colegio del barrio de As Lagoas organizó su III carrera a favor de Unicef y Save the Children. Una cita en la que cada vuelta al perímetro supuso una donación— de aportación libre— para estas ONG.

Sobre el pavimento deportivo de la Universidad de Vigo 121 niños, 17 docentes y muchos familiares compitieron contra sí mismos para lograr un botín benéfico que el centro se encargará de hacer llegar a las organizaciones.

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