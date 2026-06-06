Vida social
Amistades eternas que nacieron entre pupitres: reunión de viejos alumnos del instituto ourensano 12 de Octubre
Medio centenar de antiguos estudiantes de las promociones de 1965 a 1980 disfrutan de un encuentro y de una comida para recordar viejos tiempos y mantener vivos los lazos
J. F.
La etapa del colegio y del instituto deja huella en la memoria, y algunas amistades que nacen en el aula y en el recreo duran toda la vida. Con un espíritu de nostalgia del pasado y de celebración en tiempo presente, medio centenar de antiguos alumnos del instituto ourensano 12 de Octubre disfrutaron este sábado de un encuentro y una comida de confraternización, para festejar el ayer y el ahora.
En torno a la mesa afloraron las viejas historias, anécdotas y recuerdos. En la comida, en el restaurante A Terraza, en la parroquia de Cudeiro, participaron antiguos alumnos del instituto de A Ponte —hoy hombres hechos y derechos, muchos ya abuelos— de las promociones de 1965 a 1980. Es la 32 edición de este encuentro, que ayuda a mantener vivos los afectos de la época estudiantil.
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