Amistades eternas que nacieron entre pupitres: reunión de viejos alumnos del instituto ourensano 12 de Octubre

La etapa del colegio y del instituto deja huella en la memoria, y algunas amistades que nacen en el aula y en el recreo duran toda la vida. Con un espíritu de nostalgia del pasado y de celebración en tiempo presente, medio centenar de antiguos alumnos del instituto ourensano 12 de Octubre disfrutaron este sábado de un encuentro y una comida de confraternización, para festejar el ayer y el ahora.

En torno a la mesa afloraron las viejas historias, anécdotas y recuerdos. En la comida, en el restaurante A Terraza, en la parroquia de Cudeiro, participaron antiguos alumnos del instituto de A Ponte —hoy hombres hechos y derechos, muchos ya abuelos— de las promociones de 1965 a 1980. Es la 32 edición de este encuentro, que ayuda a mantener vivos los afectos de la época estudiantil.