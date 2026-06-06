Más de 20 concellos ourensanos digitalizaron su red de saneamiento en 2025

En la provincia de Ourense un total de 23 concellos se acogieron a las ayudas de la Xunta en el año 2025 para la ejecución de actuaciones para reducir las infiltraciones en las redes de saneamiento municipales. El plan supuso una inversión global de más de 940.000 euros.

El delegado territorial de la Xunta en la provincia de Ourense, Manuel Pardo, se desplazó ayer al concello de O Bola para supervisar el estado de las obras para la rehabilitación de colectores con infiltraciones y de digitalización de infraestructuras de saneamiento, en las que la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático invirtió casi 45.000 euros, dentro de la orden de ayudas del año 2025. Entre otras obras se instalaron sistemas de control digital en las dos fosas con transmisión de datos por tecnología de radio y con baterías, que permitirán obtener información y control sobre el funcionamiento.

Los concellos ourensanos beneficiados de esta convocatoria fueron, además de A Bola, Castrelo do Val, Oímbra, Castrelo de Miño, Bande, Trasmiras, Petín, Toén, Cualedro, Boborás, A Arnoia, Vilar de Barrio, Xunqueira de Espadanedo, Monterrei, Muíños, Parada de Sil, O Pereiro de Aguiar, O Riós, Vilamarín, Vilamartín de Valdeorras, Os Blancos, Coles y Vilardevós.

Noticias relacionadas

Aprovechando esta visita a A Bola, Pardo recordó que la Xunta abrió el pasado 20 de mayo el plazo de presentación de solicitudes de una nueva edición de estas subvenciones, con un presupuesto de más de 2,5 millones, que permanecerá activa hasta el día 22. Se dirige a los concellos de menos de 20.000 habitantes para actuaciones para minimizar las pérdidas de agua.