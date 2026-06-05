Los violentos asaltantes de un septuagenario en su casa de Lobios negocian con la Fiscalía: indemnizar a cambio de menos pena de cárcel

«Es una de las agresiones más graves sufridas en nuestra provincia», destacó el teniente coronel de la Guardia Civil Rafael Berguillo. «La imagen de la violencia empleada permanecerá en la memoria de quienes tuvimos contacto con el escenario de los hechos», describió tras el esclarecimiento el capitán Juan José López, jefe de la Policía Judicial. El asalto a un constructor septuagenario en su vivienda de Lobios, en enero de 2025, llegará a juicio en octubre. Una presunta banda criminal, con sus cinco acusados en prisión provisional desde hace 15 meses, y con el entonces informático del Concello de Xinzo como presunto cabecilla y encargado de las instrucciones, se enfrenta a peticiones de condena en conjunto de entre 69 y 72 de cárcel, por los delitos de robo con violencia en casa habitada, lesiones y pertenencia a grupo criminal. Cuatro de los encausados están dispuestos a un acuerdo con la Fiscalía para reconocer los hechos y abonar la indemnización para la víctima —tres de ellos ya han cerrado el pacto—, a cambio de una reducción de pena, con la aplicación de la atenuante de reparación del daño. Uno de los sospechosos no accedió a la conformidad este viernes, en la audiencia preliminar del caso.

Los cinco encausados están en prisión como medida cautelar. Fueron detenidos en la conocida como ‘Operación Aquis’. La defensa de uno de ellos, el menos proclive en esta fase a una posible conformidad, solicitó a la magistrada la excarcelación de su cliente. Alegó su situación de arraigo, la imposibilidad de destruir pruebas, porque la instrucción lleva meses concluida, así como el largo periodo que acumula entre rejas de forma preventiva. El letrado, además, dijo en la audiencia preliminar que ha presentado un recurso de amparo, ante el Tribunal Constitucional, por supuesta vulneración de derechos fundamentales.

El fiscal se opuso a la puesta en libertad: «El riesgo de fuga se ha visto incrementado por la inminencia del juicio y una posible pena de casi 15 años que solicita el ministerio fiscal», indicó el representante del ministerio público sobre la amenaza que se cierne sobre el acusado. La letrada de la acusación particular se adhirió y la magistrada de la Sección Penal (plaza 2) de Ourense rechazó la excarcelación. La situación de prisión provisional «es un mecanismo para asegurar» la presencia del encausado en el juicio. El riesgo de fuga es elevado, considera la juzgadora.

Audiencia preliminar sobre esta causa, en la que no hubo unanimidad para alcanzar una conformidad. / FDV

El acuerdo de conformidad que negocian cuatro de los encausados y la Fiscalía de Ourense conllevaría el pago íntegro de la responsabilidad civil para indemnizar así la víctima, quien arrastra secuelas tras las lesiones sufridas en el asalto. Ha perdido autonomía para sus actividades diarias y el daño neurológico sufrido le ha traído consecuencias negativas en su estado de ánimo.

Para la cifra de indemnización que los delincuentes tendrían que asumir entre todos se toma como referencia la petición de la acusación particular. En su escrito, esta parte solicitaba inicialmente 14 años y medio de cárcel para cada uno de los cinco encausados, así como una indemnización de 56.857,48 euros, por las lesiones, secuelas, días de incapacidad, intervenciones quirúrgicas y perjuicio moral sufrido por el septuagenario, y otros 6.000 euros por el dinero en efectivo robado. Los delincuentes también se llevaron relojes, joyas y móviles, así como una escopeta del perjudicado, que fue recuperada pero en estado inservible.

Acometieron al septuagenario con «extrema furia», con golpes sobre todo en la cabeza y el costado. Le causaron «un severo sufrimiento, tan cruel como innecesario», reprocha la Fiscalía en el escrito de acusación. Tres de los delincuentes le pegaron «de una forma brutal y desmesurada», con una porra y a patadas y puñetazos. Lo golpearon «reiteradamente, de manera cruel, causándole un sufrimiento excesivo e innecesario», hasta dejarlo casi inconsciente, relata la acusación particular en su informe.

La víctima, que se dedicaba a la construcción, tenía 74 años cuando, la noche del 19 al 20 de enero de 2025, sufrió el brutal asalto en su casa de Lobios, en la que también estaba su esposa. Los delincuentes creían que guardaba en casa una importante suma de dinero por un pago. Las acusaciones sitúan al informático de Xinzo como el encargado de dar las instrucciones sobre el atraco al resto de la banda. Él no acudió al lugar de los hechos, sino los otros cuatro encausados.

Armas, drogas y efectos incautados en la ‘Operación Aquis’. / GC

Uno de ellos se quedó fuera para vigilar y los otros tres saltaron el muro. Los perros empezaron a ladrar y los asaltantes se escondieron dentro del garaje. Tras oír a los animales, el septuagenario salió con una linterna y gritó: «¿Quién anda ahí?». Cuando se asomó a la puerta del garaje fue acometido por tres atracadores. Lo golpearon, le exigían dinero y lo maniataron con una cuerda que pasaron varias veces por su cuello.

«Después de haber recibido una brutal paliza, postrado en el suelo, sangrando abundantemente e inmovilizado» —expone la Fiscalía para ilustrar la grave escena—, la víctima dijo a los asaltantes que tenía dinero en la mesilla. El encausado que estaba fuera también saltó el muro y los cuatro delincuentes comenzaron a registrar el interior de la casa en busca de efectivo y de objetos de valor. Se apoderaron de 6.000 euros en la mesilla, además de robar relojes, joyas, los dos móviles del matrimonio y una escopeta.

El dinero no les parecía suficiente. Uno de los acusados contactó con el informático y el cabecilla dijo que en la casa tenía que haber «pasta». El supuesto cerebro instó a sus compinches a «apretar» al señor, y que emplearan como coacción que harían «daño» a su mujer.

La señora, que entonces tenía casi 79 años, estaba durmiendo y no se percató de lo sucedido hasta que uno de los asaltantes entró en la habitación y le exigió dinero, mientras él trataba de ocultar su rostro con una funda de almohada y cerraba la puerta. La mujer gritó auxilio y los cuatro delincuentes huyeron. Según las acusaciones, los autores materiales acudieron al domicilio en Xinzo del presunto cabecilla, que presuntamente repartió el botín entre los cinco.

La esposa encontró a su marido «en el lamentable estado en que lo dejaron los asaltantes» —reprocha el ministerio público—, lo desató, lo ayudó a sentarse y avisó a unos familiares. Fue trasladado con urgencia al hospital de Ourense e ingresó en la UCI. Sufrió múltiples lesiones, que desencadenaron un estado muy grave. Necesitó dos cirugías. Le han quedado secuelas, incluidas cognitivas. El pago íntegro de la indemnización es la condición que establecen la Fiscalía y la acusación particular para una posible conformidad que zanje la causa penal con un acuerdo.

La Policía Judicia de la Guardia Civil emprendió una investigación que permitió detener a los sospechosos un mes después. En los registros practicados en Ourense y Xinzo se hallaron varias joyas sustraídas, así como numerosas armas de fuego y munición y una gran cantidad de droga. También apareció la escopeta, que los delincuentes habían transformado en una recortada, un arma ilegal.

Dos de los encausados son rumanos, dos son marroquíes y el presunto líder del grupo, español, ejercía de informático en el Concello de Xinzo de Limia. Pasó de testigo protegido a ser investigado como cabecilla. Compareció de manera voluntaria en el cuartel para dar información sobre el robo de Lobios y para entregar algunos objetos relacionados con los hechos. Diecisiete días más tarde fueron detenidos los otros cuatro implicados. El testigo fue arrestado la jornada siguiente, tras ser delatado él también por uno de los sospechosos.