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Pontedeva, un concello pequeño que presume de polígono

El Concello de Pontedeva ha encontrado la manera de contribuir al desarrollo empresarial del municipio. Además de contar con un polígono industrial, está acondicionando una nave para crear locales y oficinas de «coworking» para atraer a nuevos emprendedores

Vista aérea del polígono de Pontedeva.

Vista aérea del polígono de Pontedeva.

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Adela Ferradás

Ourense

Pontedeva es un concello ourensano de la comarca de Terras de Celanova, con una población de 485 vecinos aproximadamente, y que a mediados del siglo pasado llegó a tener casi 1.800 habitantes. En la actualidad, siendo un ayuntamiento pequeño, su alcalde, Juan Carlos González, presume de tener un polígono con casi veinte empresas, y trabaja en la línea de facilitar la incorporación de muchas más. Para ello, ha divido una nave de unos 2.000 metros cuadrados en ocho locales en la parte baja y se están habilitando cuatro oficinas en la segunda planta para destinar a coworking.

El regidor asegura que empieza a haber cada vez más actividad empresarial y que «a pesar de ser un concello pequeño tiene un polígono muy bien estructurado». En esta nave, que se denomina Centro de Innovación Empresarial, y que ya cuenta con cuatro locales ocupados, se está a la espera de que se sume otra empresa, con lo que estaría un quinto local con actividad. Acoge actualmente una empresa de escayolas, otra de pintura, otra de reparación de maquinaria desbrozadora, y el cuarto local está destinado a almacenamiento de maquinaria municipal.

Para el año 2027 prevé destinar la segunda planta a oficinas de coworking, con una ayuda que obtuvo de la Xunta para terminar de dividir la nave y hacer estas nuevas dependencias que se alquilarían a nuevos empresarios. El convenio con Industria se firmará en breve y para 2027 se prevé crear este nuevo servicio.

Este Centro de Innovación Empresarial está divido en ocho locales y tendrá cuatro oficinas en la parte superior. También se quiere destinar uno de los locales a una cafetería-restaurante o supermercado, para dar servicio a los trabajadores del polígono.

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Apunta el alcalde que a mayores hay una empresa de la construcción interesada en instalarse en el polígono, con la que ha estado negociando la compra de una parcela. Actualmente solo hay cuatro disponibles.

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