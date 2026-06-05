Pilar Garzón, la doctora de Urgencias que rompe el techo de cristal dos veces: primera mujer presidenta del colegio médico gallego tras ser pionera en Ourense

El Colegio Oficial de Médicos de Ourense representa a unos 1.900 profesionales, de los que siete de cada diez son mujeres. La institución es una de las más antiguas de España en su ámbito. En 2026 conmemora su 125 aniversario, y este viernes celebró, además, el Día del Médico. La primera mujer que preside la junta, Pilar Garzón Guiteria, continuará en el cargo otros cuatro años. Especialista en Urgencias y trabajadora del servicio en el CHUO, en un contexto actual de grave déficil de plantilla, Garzón rompió el techo de cristal al convertirse en pionera como presidenta del colectivo en Ourense, tras su nombramiento en 2022. Recientemente, además, ha asumido la presidencia del Consello Galego de Colexios Médicos. También en este caso, Pilar Garzón es la primera mujer al frente. Da el relevo a Eduardo Iglesias García.

En el acto institucional de este viernes, centrado en el reconocimiento a la profesión, tomó posesión la nueva junta directiva de la entidad en Ourense. Pilar Garzón, muy comprometida con las reivindicaciones del oficio durante estos meses de huelgas y clamores para solicitar un estatuto propio y mejores condiciones laborales, lidera un grupo de trabajo en el que José Luis Jiménez Martínez y Pedro Trillo Parejo desempeñarán la vicepresidencia primera y segunda, respectivamente.

El forense José Manuel Bendaña Jácome, especializado en la lucha colegial contra las agresiones a facultativos, ejerce como secretario. Sandra Vilchez Dosantos es la vicesecretaria, mientras que Manuel da Costa Moure es el tesorero. Hay seis vocales en la nueva junta: Ana Pastor Zapata —jefa del servicio de Neurocirugía en el área sanitaria—, la traumatóloga Ana Belén Fernández Cortiñas, Alfonso Santiago Otero González, Beatriz Suárez Rodríguez, Carlos Quintas Vilanova y Eduardo Rodríguez Mendieta.

Como gesto de bienvenida, el Colegio de Ourense celebra la incorporación de los nuevos médicos residentes, que desarrollarán su especialidad en la provincia de Ourense. Los doctores en formación recibieron carnés de la entidad profesional, «como símbolo de su incorporación a la organización médica colegial y al ejercicio profesional».

Por la mañana, el área sanitaria también tuvo un acto de bienvenida con los MIR, EIR, PIR y FIR de primer año, que se formarán en un total de 31 especialidades de medicina, enfermería, psicología y farmacia, distribuidas entre el hospital universitario de Ourense y varios centros de salud. En esta edición se estrena la especialidad de Urgencias y Emergencias, con un residente que se formará en el CHUO.

Los futuros especialistas sanitarios completaron este viernes los trámites para su incorporación efectiva: recogieron sus uniformes, activaron sus tarjetas identificativas e iniciaron, acompañados por sus tutores, los recorridos por los servicios y unidades donde se formarán y aprenderán.

En la actual convocatoria, el área sanitaria provincial cubrió las 69 plazas ofertadas este curso. Sin embargo, al no comparecer uno de los dos residentes de Medicina Interna y cinco de los veintiuno que han elegido Medicina Familiar y Comunitaria, esta seis plazas se ofertarán de nuevo en un proceso extraordinario.

Los nuevos residentes que se formarán en Ourense. / FDV

En el acto vespertino del Colegio de Médicos se reconoció, además, la vertiente solidaria de la profesión. Este año, la asignación de ayuda a cooperación internacional se destina al proyecto de mejora de la asistencia médica en el hospital Carmelo de Mozambique, desarrollado por la Fundación Vicente Ferrer.

Además, el Día del Médico puso en valor la excelencia investigadora, con la entrega de los principales premios científicos que convoca el colegio de Ourense. El XXXXI Premio Manuel Cabaleiro Goás distingue un trabajo sobre la valoración de ingreso en UCI de los pacientes oncohematológicos, desarrllado por la doctora Elena Cuenca Fito. El XXXI Premio de Publicaciones Médico-Científicas distingue el estudio liderado porJoaquín Cubiella Fernández sobre la eficacia de la colonoscopia y del test inmunoquímico fecal en el cribado del cáncer colorrectal.

También se entregó un accésit al trabajo sobre los hábitos de salud y alimentación de los centenarios de Ourense, desarrollado por investigadores entre los que figuran Roberto Fernández Álvarez y Cristina Margusino Framiñán.

Asistentes al acto institucional de los médicos, este viernes en el Marcos Valcárcel. / Brevebretema

Uno de los momentos más emotivos fue el homenaje póstumo al Dr. Celso Enríquez Sanmamed, una figura muy querida y respetada de la medicina ourensana, en reconocimiento a su trayectoria profesional, humana y a su contribución al desarrollo de la sanidad en la provincia.

La ceremonia, que tuvo lugar en el centro cultural Marcos Valcárcel, con la presencia de distintas autoridades, concluyó con la entrega de diplomas a los 31 Médicos Honoríficos 2026, una distinción que reconoce la trayectoria profesional al servicio de los pacientes y la medicina.