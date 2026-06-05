Los secretos de las grietas del Puente Romano de Ourense: 500 escolares conocen a sus inquilinos más veloces

El Puente Romano de Ourense no es solo un monumento histórico; es también el hogar de una de las colonias más importantes de vencejos de la ciudad, por ello, con motivo este domingo del Día Mundial del Vencejo, este viernes 500 alumnos del Colegio Plurilingüe María Auxiliadora Salesianos cambiaron los pupitres por las vistas al Miño para participar en una jornada de sensibilización ambiental.

La iniciativa nace de la colaboración entre NaturezAula, el proyecto ambiental del centro educativo coordinado por Quique Fernández, y la asociación Ecologistas en Acción, representada por su coordinadora, Nancy Blanco. «É unha proposta dentro dun proxecto máis amplo que fai moitas actividades a nivel ambiental con todos os niveis», explicaba Fernández mientras documentaba con su cámara las veloces pasadas de estas aves sobre el río ante las miradas de los más pequeños, el alumnado de infantil, que fue el primero en acercarse a los balcones del puente.

«Insecticida natural» en las grietas

La coordinadora de Ecologistas en Acción no eligió el puente por la mera proximidad al centro escolar, sino porque, como les explicó a los escolares, las grietas de la estructura son puntos clave de anidamiento de un ave que «viaja desde África para criar en Galicia entre abril y julio, aunque suele volar diez meses y descansar tan solo dos».

Precisamente por ello, parte de la jornada se centró no solo en el avistamiento de los animales, sino también en hacer hincapié en el cuidado con el que hay que tratar ciertas edificaciones que, entre lo que parecen sus defectos, pueden ocultar las casas de estas aves, las cuales «si llegan y no la encuentran tienen o que empezar de cero o muchas veces prescindir de la puesta de ese año. Por no tener estas cosas en cuenta estamos notando una disminución de la población en los últimos años», señaló Blanco, quien recordó que la destrucción de nidos «está penada con multas que oscilan entre los 3.001 y los 200.000 euros».

Con todo, desde la asociación no tienen un censo definido de estas criaturas, algo que intrigó a los más pequeños, muy interesados en saber «¿cuántos vencejos vuelan en Ourense? ¿Millones?».

El alumnado de Infantil se quedó con el escenario, con la destreza del vuelo y con la duda de los números de aves y el reto de contarlas una a una. Mientras tanto, las más mayores de Primaria, las alumnas de Sexto, presumían de los nuevos conocimientos adquiridos. «Nos han explicado que un solo vencejo es capaz de ingerir hasta 5.000 insectos al día», trasladaba Carla Martiñá acompañada de Mencía Balado, Valentina Torres y Sara Rodríguez, quienes comentaban los «miles de kilómetros» que tuvieron que hacer las aves para ser «insecticidas naturales» en la ciudad, como les explicó Nancy a través de los altavoces colocados para que la información llegase al medio millar de menores.

Las estudiantes de Sexto aprendieron nuevos datos sobre los vencejos. / Brevebretema

Esta cifra tampoco es casual, desde Ecologistas en Acción se congratulan de «introducir la ornitología en los colegios, para cuántos más niños, mejor, porque cuántos más estén sensibilizados en la infancia, más adultos preocupados por los entornos tendremos en el futuro». Así que, tras dos horas de jornada, Blanco solo tenía un deseo: «Si se han quedado con que comen mosquitos y que hay que respetarlos, ya me doy por satisfecha».