Ourense lidera el éxito de los trenes turísticos gallegos con el cartel de «completo» en la Ribeira Sacra

Ourense vuelve a colocarse en el vagón de mando del turismo gallego. La provincia reafirma este año su condición de gran referente del programa de Trens Turísticos de Galicia, una iniciativa que combina patrimonio, paisaje, gastronomía y cultura vitivinícola y que, una vez más, convertirá las comarcas ourensanas en el principal foco de atracción para miles de viajeros. La expectación generada por la nueva temporada es tal que todas las plazas disponibles para junio ya se han agotado antes incluso de que el primer tren eche a andar este sábado, confirmando una tendencia que no deja de crecer y que sitúa a Ourense como uno de los grandes motores turísticos de la comunidad.

La presentación oficial de la campaña se realizó este viernes en la Estación Intermodal de Ourense, en el barrio de A Ponte, donde el director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, y el delegado territorial de la Xunta en Ourense, Manuel Pardo, reivindicaron el éxito de una propuesta que el presidente del Inorde— entidad colaboradora— Rosendo Fernández calificó como «el producto turístico más exitoso del verano gallego y, especialmente, del verano ourensano». Los datos respaldan esa afirmación. No solo junio está completamente vendido, sino que varias de las primeras salidas de julio rozan también el lleno absoluto.

La elevada demanda de estos servicios turísticos de Renfe ya había quedado patente en marzo con la Ruta da Camelia en Flor, entre Santiago de Compostela y Vilagarcía de Arousa, que alcanzó el cien por cien de ocupación. Ahora, la campaña estival confirma que el interés por descubrir Galicia desde el tren continúa creciendo y que Ourense se mantiene como uno de los destinos preferidos por quienes buscan experiencias vinculadas al paisaje, la historia y el vino.

Qué ofrece la provincia

La provincia desempeña un papel protagonista en la programación de este año. De las trece rutas que integran el programa autonómico, cuatro tienen como eje central el territorio ourensano y suman once salidas específicas.

La gran estrella vuelve a ser la Ruta da Ribeira Sacra polo Sil. Se trata del itinerario con mayor demanda de toda la programación y, según los organizadores, ya presenta ocupación completa en varias de sus convocatorias. Con seis salidas y capacidad para más de trescientas personas, el recorrido permite descubrir algunos de los enclaves más emblemáticos del interior gallego. Los viajeros parten de Ourense para visitar Os Peares mediante una experiencia teatralizada, recorrer la bodega Regina Viarum en Monforte de Lemos y navegar en catamarán por el cañón del Sil antes de conocer el monasterio de San Pedro de Rocas, en el concello ourensano de Esgos, donde los viajeros podrán admirar una basílica excavada en piedra con una historia anterior a la Catedral de Santiago de Compostela.

La oferta ourensana se completa con otras tres rutas, entre ellas la Ruta Valdeorras-Ribeira Sacra, que combina patrimonio, navegación fluvial y enoturismo en un recorrido en el que los pasajeros podrán conocer Santo Estevo de Ribas de Sil, comer en A Rúa, degustar el vino de la Denominación de Origen Valdeorras y conocer la histórica estación de ferrocarril de Os Peares.

La tercera de las propuestas ourensanas es la Ruta de Monterrei, centrada en la fortaleza medieval, los vinos de la denominación de origen y el patrimonio de Verín. La cuarta y última es la Ruta Ribeiro-Rías Baixas, una propuesta que conecta el corazón vitivinícola de O Ribeiro con el concello de As Neves en una experiencia que incluirá la visita a recursos culturales y arqueológicos de gran relevancia como el Castro de San Cibrán de Lás.

¿Cuándo es posible viajar?

La ruta ourensana más demandada es la de la Ribeira Sacra por el Sil, para ella ya solo es posible adquirir plazas en las salidas del 1 y 22 de agosto o el sábado 12 de septiembre. En junio y julio ya cuelga el cartel de completo.

Para visitar Valdeorras-Ribeira Sacra hay dos posibles salidas ya a partir del mes de agosto. Ese propio mes saldrá un tren el día 8, el segundo esperará a septiembre, será el día 19.

Antes se podrá realizar la ruta de Monterrei, que también tiene dos salidas. El 4 de julio es la primera oportunidad de coger un tren que volverá a pasar el 29 de agosto. Más complicado es adquirir plaza para el viaje entre provincias, el Ribeiro-Rías Baixas solo saldrá el 18 de julio.

Durante la pasada edición, los trenes turísticos registraron una ocupación media del 92%, una cifra que los sitúa entre los productos turísticos con mayor aceptación de Galicia y que este año esperan repetir y mejorar, por lo que los representantes institucionales animaron a los interesados a reservar su viaje desde la página de Trenes Turísticos de Galicia de Renfe para «no perder la oportunidad de descubrir lugares recónditos de la geografía gallega» a través de las vías.