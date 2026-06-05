Se enfrenta a prisión por un hurto en Ourense que niega haber cometido: «En el mundo de la droga, señor fiscal, se vive el momento»

¿Una noche de excesos en el barrio de Covadonga que se torció o un hurto y una estafa? Esa es la cuestión que tendrá que determinar el Juzgado de lo Penal 1 de Ourense, donde este jueves se sentó en el banquillo— metafóricamente, porque declaró por videoconferencia desde prisión por otros cargos— un hombre acusado de sustraer 2.500 euros de las cuentas de otro hombre tras apropiarse de su teléfono móvil y, con él, de su banca electrónica para hacerse bizums y transferencias.

La versión del denunciante es que él iba caminando la noche del 9 de diciembre de 2022 «por una calle pequeña» cercana a la casa que en aquel momento habitaba junto a su progenitor, en la ciudad de Ourense, cuando el acusado «me intimidó con un objeto punzante» para hacerse con su dispositivo móvil. Él «bajo amenazas» se lo entregó «no me quedó otra que dárselo, igual que las contraseñas», explicó en la Sala.

No supo concretar dónde ocurrió porque no recordaba con exactitud el nombre de la calle en la que residía porque «me mudaba mucho», pero sí aseveró que no conocía previamente al acusado, quien aseguró que huyó con el móvil «no a la carrera, pero sí rápido».

Explicó que no denunció hasta días después, el 12 de diciembre, y solo lo hizo porque vio en su cuenta bancaria movimiento que él no había realizado. «Aquella noche, en cuanto conseguí un móvil llamé al banco y cancelé las tarjetas, pero dejaron operativo el servicio de bizum y halfcash», esgrimió.

Fiscalía, que solicita 1 año y 6 meses de cárcel por el delito de estafa, por apropiarse del dinero, y una multa de dos meses a razón de 10 euros diarios por el hurto del teléfono, le preguntó a la presunta víctima si aquella noche había consumido sustancias estupefacientes: «ninguna, incluso pedí que me hiciesen analíticas y no me las hicieron», sostuvo, aunque a preguntas de la defensa reconoció que lo que sí estaba en aquella época era «muy medicado» con medicamentos como «benzodiacepinas, pastillas para la epilepsia y clorazepam». Medicinas que «me causaban amnesia, es uno de sus efectos».

Consumo y excesos

La versión del denunciado es completamente opuesta. Su relato empieza con una noche de consumo en el supermercado de la droga de la ciudad: Covadonga.

Según su narración, ambos, así como varias mujeres, compartieron horas de drogas en un piso del conocido barrio donde la víctima «nos invitaba a todo», aseguró haciendo hincapié en que «estuvimos toda la noche usando su dinero en drogas, porque él estaba compartiendo».

Negó haberle sustraído el teléfono y también realizarse bizums o halfcash, lo que sí reconoció fue una transferencia bancaria de 1.550 euros que fue voluntaria por parte del perjudicado: «yo le dije que me apetecía ir a un piso de chicas y él me lo pagó», manifestó sin titubeos antes de añadir que el resto de operaciones las hizo el propio denunciante «para droga».

«Insistió mucho en que yo aceptase el dinero» garantizó ante la extrañeza del representante del Ministerio Público al que le expuso que la víctima «regalaba el dinero aunque no le sobraba, creo que había sido despedido de su trabajo de camarero».

El fiscal siguió igual de sorprendido y él le respondió con otra contradicción con la versión del denunciante: «nos conocíamos de antes, yo había estado en su casa. Cuidé de él una noche que solo quería consumir», aseveró antes de añadir que esa no fue la única ocasión, otra vez se encontraron y se saludaron efusivamente: «primo, primo», recordó haberse dicho.

«En el mundo de la droga, señor fiscal, se vive el momento. Yo no le obligué a hacer nada ni mucho menos, Dios me libre», exclamó el acusado. Entre las versiones de ambos los magistrados escucharon a dos testigos, un policía y un vendedor de coche que, además, tenía también un bar de bebidas en el momento de los hechos.

El agente contó que una testigo— citada a declarar, pero que no acudió— le dijo que había visto a víctima y acusado en Covadonga porque estaban con ella y «él—el perjudicado— pagaba las consumiciones».

El papel del vendedor de coches fue para el fiscal el de receptor de la transferencia de 1.550 euros, «vendía muchos coches en aquella época, así que no me acuerdo bien, pero le vendí un coche y como no podía pagar todo de una me hizo una transferencia o un bizum, creo», dijo. El acusado, a este testigo, lo ubicó como «un hombre que vivía en el piso de las chicas». El título del envío también salió a la palestra: «ayuda boda», leyó el representante del Ministerio Público, pero ni uno ni otro recordaban semejante «han pasado años», sostuvieron.

Así las cosas, Fiscalía mantuvo su petición inicial, «si ocurre lo de tantos regalos es porque la víctima está mal, muy mal, no es ni consciente de que se aprovechan de él. Que una persona pague un coche a otro no es normal y unas señoritas de compañía...No es verosímil», zanjó.

Para la defensa la resolución tiene que ser la absolución porque «creo que parte de una denuncia falsa entre comillas. Tanto denunciante como denunciado se conocían con anterioridad, pasaron una noche de consumos excesivos y denunció porque el banco le exigía denuncia para recuperar ese dinero, entonces, torticeramente, le dio la vuelta a los hechos. Quien miente en lo más, miente en lo menos», concluyó la letrada.

El juicio quedó visto para sentencia, pero antes hubo tiempo para escuchar el turno de última palabra que el acusado no dudó en emplear para insistir en su inocencia y en la generosidad aquella noche del perjudicado. Desde prisión fue claro: «yo me podría haber conformado, porque no me afecta (acumula más de 30 condenas a sus espaldas), pero no me conformo con algo que no he hecho».