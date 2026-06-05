La CIG, condenada a indemnizar a una trabajadora, afirma que su estatuto es mejor en temas de conciliación que la normativa

Tras la sentencia firme de una magistrada de lo Social de Ourense que condena a la CIG a indemnizar con 15.000 euros a una trabajadora del sindicato —la jueza reconoce a la empleada el derecho a una reducción y concreción de jornada para adaptarla al cuidado de sus dos hijos menores—, la Confederación Intersindical Galega subraya, pese a las consideraciones de la togada, que «en ningún momento se lle denegou a redución da xornada nin a concreción horaria á traballadora». La organización sindical esgrime que su propio estatuto de personal «recolle dereitos de conciliación, de redución de xornada e concreción horaria superiores aos que estabelece a normativa en vigor».

La versión del sindicato sobre este caso es que «as diferenzas entre a traballadora e a estrutura sindical da que depende (Unión Comarcal de Ourense), á hora de aplicar estas medidas en relación cunha solicitude que non chegaba ao mínimo legal de redución de xornada e que estaba fóra do seu horario laboral, tendo en conta o posto de traballo da compañeira, acabaron lamentabelmente no xulgado». Según indica la sentencia, a principios de enero de 2026, en una reunión en la Secretaría Comarcal de Ourense de la CIG, cinco personas votaron a favor de la petición de la trabajadora y dos se abstuvieron. La delegación ourensana elevó la propuesta por correo electrónico a la dirección central de la CIG. La Secretaría Confederal, en Santiago, rechazó la pretensión de la empleada, al entender que no se ajustaba el Estatuto de Personal.

En un comunicado, la CIG dice que se «congratula» con la sentencia, pese a ser contraria a sus intereses, para que «poida contribuír a seguir mellorando os dereitos de conciliación». La organización espera que esta resolución «sirva de exemplo para que máis xuíces e xuízas recoñezan coa mesma clareza estes dereitos a todas as persoas traballadoras que reclaman, e que os xulgados veñen denegando de maneira habitual».