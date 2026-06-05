Baila, come y compra: un viernes Shopping Night en la fiesta del comercio local de Ourense

El Centro Comercial Aberto Ourense Centro ha organizado este viernes la undécima edición de su Shopping Night, una cita para dinamizar el comercio local y ofrecer una experiencia llena de magia a ourensanos y visitantes. Desde las 20.00 hasta las 23.00 horas, los 70 establecimientos adheridos este año extendieron su horario habitual para vestir las calles de fiesta, con bocados dulces y salados para los clientes, bailes en la calle, poesía, juegos y hasta calceta.

Miembros de la asociación Aspanas han sido los encargados de confeccionar los motivos decorativos que embellecieron cada escaparate. Ya dentro de los locales, los comerciantes prepararon una sofisticada bienvenida que incluyó mesas dulces, copas de vino, canapés, salados y pequeños chocolates, en maridaje con atractivos descuentos y promociones especiales. Además, para facilitar la asistencia, los parkings de Concordia, Paseo y Juan XXIII ofrecieron un 50% de descuento durante el horario del evento.

El ritmo no paró en toda la noche gracias a la implicación de las escuelas de baile locales, que tomaron plazas y esquinas estratégicas. Los alumnos de Cuatro Pasos arrancaron la fiesta a las 20.00 horas en la Rúa Paseo (esquina San Lázaro), a las 20.30 en la Plaza Mayor, a las 21.00 horas en el cruce con Lamas Carvajal y a las 21.30 horas en el Parque San Lázaro. Por su parte, Estilo Libre llevó su talento a otros puntos de la zona centro. El toque más tradicional lo aportan la Escuela Provincial de Danza y el Grupo Castro Floxo, que animan la noche del comercio con su música popular.

Desfile de moda

Los amantes de las tendencias disfrutaron de un desfile de moda entre la calle Concordia y Santo Domingo, con prendas de ceremonia y la nueva colección primavera-verano de la tienda Anna.

Una de las actuaciones de baile y música que recorrieron la zona centro / Brevebretema

La banda sonora de la noche la completaron los conciertos en directo de Pedro Sol, Mino y la banda Amarillo 13, en la escalinata de Santa María Nai. Paralelamente, varios DJs pincharon de forma ininterrumpida en puntos neurálgicos como Curros Enríquez, Rúa do Paseo, Santo Domingo, Dr. Marañón y los Jardines de Padre Feijoó.

Noticias relacionadas

Para los más aventureros, se activó «La Ruta del Friki-Tesoro», una divertida gymkana de exploración urbana donde los participantes tuvieron que superar pruebas pasando por varios comercios, reuniendo los sellos y un ticket de compra para conseguir el gran Tesoro Final en la tienda Júpiter. Y para quienes prefirieron una actividad más relajada bajo las estrellas, en Doctor Marañón se convocó un taller libre de calceta, ganchillo, costura y bordado. Una noche redonda para disfrutar del centro urbano.