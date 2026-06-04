El Posío, el decano de los jardines de Ourense y el más querido, reabre totalmente renovado tras 15 meses de obras

“Hoy es un gran día para Ourense”, aseguró el alcalde de la ciudad, Gonzalo Pérez Jácome, durante el acto de reapertura al público del Jardín del Posío, la zona verde más querida e histórica de la ciudad, que tiene 180 años de historia y ha permanecido 15 meses cerrada y oculta a la mirada del público, para someterlo a una remodelación integral en la que se han invertido 2,8 millones de euros.

Desde las 7 de la mañana en la que el Concello abrió sin previo aviso el recinto, no cesó de entrar público, la mayoría familias con niños como María Lafuente que, acompañada por su nieta, comentaba que «está todo muy bonito, como nuevo, pero ¿y dónde están los patitos?. Los echo de menos, le encantaban a los niños pequeños». Otra usuaria no tardó en contestarle: «Bueno, creo que el alcalde ya dijo en su momento que no hay aves aquí ni en la antigua pajarera y que aquí se hará un estanque, pero de nenúfares». De hecho, del vaso ha desaparecido también la caseta en la que los patos y otras aves se refugiaban por la noche.

Nueva instalación de cafetería y lavabos públicos / Brevebretema

El nuevo recinto, oculto tantos meses bajo las telas protectoras, creó sin embargo expectación y alcanzó el lleno de las familias que acudieron tras rematar las clases a la zona de juegos infantiles, la que ha ganado más enteros con todo tipo de juegos, convirtiéndose posiblemente en el más amplio de la ciudad.

Uno de los nuevos juegos del renovado parque infantil. / Brevebretema

«Todos los orensanos pueden ver lo que va a ser un gran parque tras una gran reforma de este auténtico pulmón verde de la ciudad», señalaba Jácome durante la visita en un primer día de apertura desde las 7 de la mañana hasta la medianoche.

El concejal de Obras Públicas, Francisco Lorenzo, subrayó que el Posío «vuelve a recuperar su nombre como Jardín del Posío». Lorenzo explicó que esta fue una intervención compleja que se vio afectada por las condiciones meteorológicas, especialmente en lo relativo al pavimento. A este respecto, precisó que «por mucho que se dijera que estábamos llenando el parque de cemento, hoy cualquiera puede comprobar que es sabre, un suelo naturalizado y estabilizado».

Paseo central con una amplia pista para juegos / Brevebretema

Ámbitos de actuación

Tras meses de críticas por lo que asociaciones y vecinos habían calificado como la «desertización» del Posío tras la tala de un número de ejemplares mayor de lo previsto, insistía en que el Concello vendía ayer sus logros.

Ayer, el concejal de Urbanismo explicó que se actuó en tres áreas. Una de ellas, la zona de bosque en la que se renovó por completo el área infantil y se incrementó la masa forestal con cerca de 90 árboles nuevos, pasando de 40 a 70 especies diferentes. Solo se retiraron los ejemplares que estaban secos, enfermos o que perjudicaban el desarrollo de árboles con alto valor medioambiental. También se plantaron 30 arces en los parterres y más de 400 arbustos y plantas de 34 especies.

El otro apartado de actuación fue en el paseo central y patrimonio, en el que se recuperó el trazado del pasillo original reponiendo los árboles que faltaban. Se remodeló la cafetería, revestida de madera y con un tejado vegetal. Además, se restauraron de manera minuciosa los elementos patrimoniales más representativos del jardín: las escalinatas, la pérgola, las pajareras y el estanque.

Finalmente, el tercer apartado fue la zona de jardín. Aquí, según la explicación del Gobierno local, se actuó en el paseo de palmeras con la plantación de 15 nuevos ejemplares y se colocaron más de 600 arbustos y plantas de 60 especies. Destaca la creación de una gran rosaleda con más de 400 rosales que actualmente ya se encuentran en flor, ofreciendo una imagen espectacular.

El nuevo estanque aún sin vegetación y sin patos / Brevebretema

«Fue una reforma que llevó su tiempo, pero el resultado es plenamente satisfactorio», concluyó Francisco Lorenzo, quien avanzó que el Ayuntamiento pondrá a disposición de los vecinos y visitantes un completo catálogo que se podrá consultar en la web municipal para conocer al detalle todas las especies que habitan este espacio tras su renovación.

"Ahora falta que abran la cafetería y, sobre todo, los aseos", explicaba Manuela Giráldez, otra de las mayores que visitaba al que llamó "mi jardín", indicaba porque pasó parte de su vida en este parque. como lugar de ocio de sus hijos cuando eran pequeños. «Los aseos son muy necesarios», indicaba.

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El Concello tiene previsto adjudicar cuanto antes la concesión de la gestión de la cafetería, e ir completando algunos apartados que todavía son pequeños flecos, para adelantar el regreso del Jardín del Posío, la única zona verde para los vecinos de ese entorno, y además, para los más mayores, su «jardín de los recuerdos».