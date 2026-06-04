Los médicos de Urgencias de Ourense alertan de una situación de riesgo por el grave déficit de plantilla

Diecisiete de los veintidós médicos de urgencias hospitalarias del Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO) alertan de la situación del servicio en un comunicado, tras llevar a cabo denuncias internas. Es un paso previo a otro tipo de posibles medidas, con el objetivo de «revertir una situación que ya dura muchos meses y que está poniendo en riesgo la seguridad de los pacientes y la propia salud laboral de los trabajadores».

Los médicos de urgencias hospitalarias del Hospital Universitario de Ourense han presentado una denuncia, a la que se ven obligados por su propio Código Deontológico, para alertar del «grave déficit en la plantilla» del servicio, lo que compromete, según aseguran, la calidad asistencial, los tiempos de asistencia a los pacientes que acuden al servicio de urgencias y, en consecuencia, su propia seguridad, señalan.

El resumen es que frente a una mayor presión asistencial la plantilla es menor, lo que supone el efecto pernicioso de tener que hacer más con menos, y finalmente la consecuencia es más demora, más inseguridad y más riesgos laborales.

Los profesionales denuncian que los criterios de dotación mínima de la plantilla utilizados por la Administración sanitaria fueron establecidos en 2007 para una actividad aproximada de 120 pacientes diarios. Sin embargo, la actividad actual del servicio alcanza una media de 255 pacientes al día, más del doble de la utilizada para definir la plantilla mínima necesaria.

Según el colectivo, la dimensión actual del servicio permite atender unas 3.245 horas médicas mensuales, mientras que la cobertura de los propios servicios mínimos para los supuestos de huelga (8 médicos de mañana, 7 médicos de tarde y 4 médicos de noche), fijado por la Consellería, se traduce en aproximadamente 4.290 horas al mes, lo que supone un déficit estructural superior a 1.000 horas mensuales tomando como referencia los mínimos. La diferencia con la cobertura recomendada por la dirección del área sanitaria de Ourense Verín y Valdeorras (10 médicos de mañana, 9 médicos de tarde y 5 médicos de noche) es de 5.490 horas mensuales, lo que implica un déficit de 2.245 horas/mes.

La Sociedad Científica de Urgencias y Emergencias (SEMES) recomienda, en un escenario conservador, la dotación en 12 médicos de mañana, 10 médicos de tarde y 6 de noche, a fin de cubrir 6.420 horas mensuales, con lo que el déficit calculado es de 3.175 horas/mes, añaden los médicos del CHUO.

«Esto obliga a la menguada plantilla actual del servicio de urgencia a un sistemático exceso de jornada, pasando muchos de los facultativos a jornada especial, lo que quiere decir más de 65 horas semanales de manera mantenida desde hace años».

«Este déficit estructural de recursos humanos es conocido por la Conselleria de Sanidade desde hace más de 3 años y los planes hasta ahora desarrollados, mediante estímulos económicos para que médicos de otras áreas acudan a reforzar puntualmente el servicio, no son más remiendos a un servicio descosido por el abandono y la infradotación», critica el colectivo.

En un comunicado remitido a los medios de comunicación por el abogado Eugenio Moure, especialista en derecho sanitario, los profesionales advierten de que esta situación genera una presión asistencial continuada que se traduce en:

Incremento de los tiempos de espera

Sobrecarga permanente de los profesionales

permanente de los profesionales Mayor riesgo de incidentes y eventos adversos

de incidentes y eventos adversos Dificultades para mantener los estándares de calidad asistencial

Deterioro de la seguridad clínica

Asimismo, recuerdan que el Hospital Universitario de Ourense es el centro de referencia para una población de más de 305.000 habitantes del área sanitaria de Ourense, Verín y Valdeorras, asumiendo además la atención de pacientes críticos, áreas de observación y boxes de alta complejidad.

Los profesionales subrayan que esta iniciativa no persigue reivindicaciones económicas ni laborales, sino cumplir con la obligación deontológica de advertir sobre una situación que consideran incompatible con los estándares de calidad y seguridad que deben regir la asistencia sanitaria pública.

«Ocultar la realidad asistencial que aqueja al servicio sería convertirse en cómplices de las consecuencias negativas para la población a que conduce tan lamentable situación», recalcan en el comunicado, difundido este jueves.

«Situación que no se da en los servicios de urgencias de otra áreas sanitarias —al menos con la misma intensidad—, lo que acrecienta la sensación de discriminación y agravio comparativo, que penaliza a la población de la provincia de Ourense y, en particular, a su distrito hospitalario», finalizan los médicos en este comunicado conjunto.