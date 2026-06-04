La Guardia Civil localiza unas abejas robadas en Verea: un investigado por hurtar 34 colmenas a un vecino

La Comandancia de Ourense informó este jueves de la resolución de un caso por parte del Equipo Roca de la Guardia Civil de Celanova. En el marco de la operación Arnia OU, agentes de este grupo del instituto armado, especializados en el esclarecimiento de delitos en el ámbito rural, tomaron declaración en calidad de investigado a un hombre de 55 años, vecino del municipio ourensano de Verea, y presunto autor de un delito de hurto de 34 colmenas. Las instalaciones estaban valoradas en más de 5.000 euros.

En abril, un apicultor de la localidad denunció ante la Guardia Civil que le habían sustraído 34 colmenas y diverso material apícola. Las colmenas fueron localizadas por los agentes del Roca en una finca propiedad del ahora investigado. Los guardias tuvieron que emplear equipos de protección para llevar a cabo la intervención en condiciones de seguridad.

Presuntamente, el autor de los hechos borró el número de explotación, que figura en las cajas, y las repintó para dificultar su localización.