La Guardia Civil intercepta en la autovía en Verín a un conductor con 200 equipaciones falsificadas de las selecciones de fútbol de España y Brasil

Se acerca el Mundial de fútbol, la gran competición planetaria de naciones, y la expectación de los seguidores de los distintos países aumenta a medida que la emoción por la pelota crece. Vestirse con los colores del país es una práctica habitual entre los más fieles seguidores de los combinados nacionales. En España constituye delito comercializar productos que falsifican prendas oficiales. Supone un perjuicio económico directo para las marcas. La Comandancia de Ourense de la Guardia Civil informa de la investigación de un hombre, de 30 años y nacionalidad marroquí, que fue interceptado en la autovía A-75, en Verín, cuando circulaba en una furgoneta en la que se localizaron 100 equipaciones de fútbol de la selección española, así como otras 100 equipaciones del conjunto de Brasil, dos de los equipos favoritos a alzar el trofeo del Mundial.

Todas las prendas deportivas intervenidas por las autoridades en este caso son presuntamente falsificadas. El investigado no pudo acreditar el origen legal de la ropa: no aportó a los agentes ni albarán de transporte ni factura. Además, según la Guardia Civil, el sospechoso llevaba encima 8.535 euros en efectivo.

Esta intervención fue desarrollada por especialistas del servicio fiscal de la Guardia Civil de Verín, que han tramitado un atestado en el que este conductor figura ahora como investigado como presunto autor de un delito contra la propiedad industrial. El sospechoso fue interceptado en el kilómetro 10 de la A-75, la autovía que conecta el sureste de la provincia de Ourense con el norte de Portugal.

Según un informe del Ministerio del Interior, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado requisaron en toda España durante 2024 un total de 6.189.015 productos falsificados, que habrían alcanzado en el mercado un valor de 251,5 millones de euros. También se llevaron a cabo 1.578 operaciones que culminaron en la detención o investigación de 1.458 personas por delitos contra los derechos de propiedad industrial.

El mayor porcentaje de productos falsificados intervenidos corresponde al sector de los juguetes (81,3%). Le siguen, por volumen, textil (15,9%); marroquinería y complementos (12,3%); así como calzado (4,8%).