Robo de cableado
Detenido en Ourense por robar 1.800 metros de cable del alumbrado público valorados en más de 10.000 euros
Los robos de cableado supusieron cortes de luz en distintos puntos de la ciudad entre O Vinteún y A Ponte
Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría de Ourense han detenido a un hombre como presunto autor del hurto de 1.800 metros de cableado eléctrico del alumbrado público de la ciudad, unos hechos que causaron un perjuicio económico al Concello superior a los 10.000 euros entre material sustraído y daños ocasionados.
La investigación se puso en marcha tras una primera denuncia presentada por el servicio eléctrico municipal, que alertaba de la desaparición de unos 600 metros de cable de cobre en la red de alumbrado. Este robo provocó cortes de luz en varias calles del barrio de O Vinteún.
Pocos días después se registraron dos nuevas denuncias por la sustracción de otros 1.200 metros de cable, en este caso en una arqueta pública situada en una calle del barrio de A Ponte. En total, el material sustraído alcanzó los 1.800 metros de cableado, con un perjuicio económico estimado en 10.850 euros para las arcas municipales.
Las pesquisas fueron asumidas por agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta que lograron identificar y detener al presunto autor de los hechos que fue puesto a disposición judicial.
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