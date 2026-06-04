El equipo que mima los jardines de Ourense y Allariz y que libra una batalla: «Solo disponen de un día de trabajo a la semana»

En el Centro Residencial Docente, integrado en el conjunto de la antigua Universidad Laboral, el sonido de los rastrillos sobre las hojas secas marca el ritmo de la jornada laboral de seis trabajadores de la Asociación de Padres y Madres de Discapacitados Intelectuales (Aspamadis). Integrados en el Centro Especial de Empleo de la entidad desde 2016, mantienen impecables espacios públicos y residenciales de la provincia de Ourense y lo hacen con una reivindicación compartida: disponer de más oportunidades laborales.

Detrás de los aperos que lo hacen posible se encuentran Elena, María José, Juan Alberto, Rosa y Miguel, una plantilla cuya rutina laboral se centra en el cuidado minucioso del entorno natural. La retirada de colillas, la limpieza de restos de papeles y la eliminación de malas hierbas forman parte de un trabajo que desarrollan con esmero y que contribuye a mejorar el aspecto de los espacios por los que pasan cada día cientos de personas.

Es Elena Loureiro quien lo explica. «Trabajo en esto desde el 2016 y me gusta mucho», celebra. Si tuviese que quedarse con una de las partes de su empleo sería «la recogida de hojas», por lo que cuando más disfruta trabajando es «en otoño». Ver que el resultado del esfuerzo realizado es visible para los demás le reporta una especial satisfacción.

La labor de este grupo no se limita al recinto de la Laboral. Bajo la tutela de Aspamadis despliegan su actividad en distintos puntos estratégicos de Ourense y su provincia. Desde la residencia Florentino Cuevillas, en el corazón de la ciudad, pasando por los centros de Santa María de Europa o el Centro Galego da Innovación da Formación Profesional Eduardo Barreiros, en Ourense, hasta el Centro de Formación Profesional de Valverde, en Allariz, este equipo se encarga de aquellas tareas que, realizadas con herramientas que no requieren el uso de maquinaria, contribuyen a mantener en buen estado zonas ajardinadas y espacios exteriores.

Sin embargo, pese al número de escenarios en los que desarrollan su trabajo, todos coinciden en señalar el entorno de la Universidad Laboral como su lugar favorito. Lo que cambia son los motivos. «Es muy bonito y, sobre todo, nos tratan muy bien», revela María José, una opinión que comparte Juan Alberto. Para Elena, además, existe un vínculo especial. «Fue mi colegio. Yo hice la ESO aquí y ahora dejo bonitos los jardines», cuenta con orgullo.

«Queremos tener más trabajo»

Es precisamente este aspecto el que destaca Elena Rodríguez, secretaria de Aspamadis y monitora ocasional. La responsable pone en valor el esfuerzo realizado por figuras como Fran Javier González Álvarez, director del centro, para que «estos chicos puedan desarrollar su vida laboral aquí». Sin embargo, pese a la calidad del trabajo que realizan y a la variedad de espacios en los que desarrollan su actividad, el colectivo se enfrenta a una limitación importante: actualmente «solo disponen de un día de trabajo a la semana».

Esta es la principal batalla que libra la asociación. Según explican desde la organización, existe una lucha constante por conseguir que se les asigne más empleo, ya que consideran que los trabajadores son perfectamente capaces de asumir una mayor carga laboral y nuevas responsabilidades y, además, les gustaría.

Este jueves el equipo recibió la visita del delegado territorial de la Xunta, Manuel Pardo, así como de representantes de las consellerías de Política Social y Educación. Durante el encuentro, los representantes autonómicos pusieron en valor este modelo de economía social, asegurando que la apuesta por los centros de inserción laboral busca no solo el mantenimiento de las instalaciones, sino también favorecer la plena integración social de las personas con discapacidad, que se sienten «realizadas y perfectamente válidas» a través de estas tareas.

Ellos les devolvieron el discurso con una petición clara. «Queremos venir más, mucho más y tener más trabajo», sostuvo Juan Alberto, poniendo voz a una reivindicación compartida por sus compañeros. Porque para este grupo de seis trabajadores la satisfacción de ver un jardín libre de maleza o un patio sin una sola hoja es el motor para reclamar su espacio en el mercado laboral ourensano.