Arte que libera: obras de presos de Pereiro que atraviesan muros y canalizan sus emociones se exhiben en el hospital de Ourense

En el vestíbulo del edificio Cristal del hospital de Ourense cuelgan obras de arte de presos del centro penitenciario de Pereiro. 'A frase que me libera' es el título de esta exposición colectiva, en la que la expresión, la identidad y la libertad importan en el proceso, en el resultado y en el anhelo que la inspira. Los cuadros, que han traspasado los muros de la cárcel, son composiciones artísticas que nacen de una frase breve y son ejecutadas con la técnica pictórica del marmoleado; los pigmentos flotan sobre la superficie del agua antes de ser transferidos al lienzo. El proyecto emplea el arte como un canal de emociones y sentimientos —desde la alegría, al miedo; de la tristeza a la ira—, y como una herramienta de reflexión, asunción de responsabilidades y fines restaurativos.

«O proxecto xira arredor do concepto de liberdade e o marmoreado permite que as coras se movan libremente. Os cadros pretenden expresar as distintas emocións básicas a través de diferentes cores», resume Ana de la Torre, directora de la escuela del centro penitenciario de Pereiro de Aguiar. Hay unos 60 alumnos en la actualidad en la 'Epapu' de la prisión.

«Son persoas con privación de liberdade que utilizan a expresión artística como un xeito de acadar maior benestar emocional, ademais de poder compartir con outros e mellorar as súas habilidades sociais, buscando un proxecto común que lles dea motivación e os axude no seu proceso de reintegración social», valora María Tajes, jefa del servicio de Psiquiatría en el área sanitaria de la provincia de Ourense.

«A arte como expresión permite que saian os sentimentos que ás veces non poden ser verbalizados, e tamén permite axudar nas intervencións terapéuticas diante de situacións traumáticas ou estresantes», completa la especialista.

La jefa de Psiquiatría en Ourense, María Tajes; el director del centro penitenciario de Pereiro, Francisco González; y la responsable de la escuela de la prisión, Ana de la Torre. / FDV

El director del centro penitenciario de Pereiro, Francisco González, agradece al hospital de Ourense la acogida de la instalación en el vestíbulo del edificio Cristal, en una zona por la que transitan centenares de profesionales, pacientes y acompañantes a diario. «Es una oportunidad para que los internos e internas que participan en la escuela puedan mostrar su trabajo». El responsable de la prisión provincial valora este tipo de iniciativas. «Es una manera de que la sociedad vea el trabajo que realizamos en el centro penitenciario».

González incide en la importancia de los programas de tratamiento y de las actividades socioeducativas que se llevan a cabo en Pereiro, con la meta de la reinserción como principio rector. «La actividad reeducativa es prioritaria en el desarrollo del día a día del centro penitenciario», resume el director. En la actualidad hay 228 internos en Pereiro.

«Este é un traballo que non ten nomes, senon que é unha obra de grupo, colectivo e transversal a todas as materias e todos os niveis que temos», indica la directora de la 'Epapu'. En el objetivo fundamental de la normalización y la reeducación de las personas sin libertad, proyectos como este influyen para bien. «Dá acceso a emocións e a expresións que doutra maneira resultan dificultosas. Ademais, ver o traballo final e as reaccións que suscita entre a xente repercuten na autoconfianza e no sentimento de orgullo», destaca Ana de la Torre.

Tras una primera muestra de esta exposición en la Biblioteca Nós de Ourense, el CHUO alberga las obras hasta el 12 de junio. Después recalará en el propio centro penitenciario.

La creación artística de personas con problemas psiquiátricos reporta como beneficio «un espacio de expresión, un núcleo en el que se sienten partícipes, con una cohesión de grupo que es necesaria para fomentar la relación social y la motivación. Hay veces que, con lo que no se puede explicitar con la palabra, o que a través de la entrevista clínica puede permanecer más oculto —en ocasiones por un mecanismo de índole inconsciente—, la expresión artística puede aportar alguna pista y orientar sobre el estado emocional de los pacientes. La expresión libre permite canalizar a través de las propias habilidades el deseo de mostrar a los demás los sentimientos», explica Tajes.

Profesionales sanitarios del área de Psiquiatría. / FDV

Entre la población penitenciaria existe un porcentaje mayor de trastornos de salud mental que entre la población general. En el entorno carcelario abundan más los casos de problemas de control de impulsos, así como los relacionados con las adicciones, más «prevalentes», confirma Tajes.

La asistencia sanitaria a las personas privadas de libertad no está transferida a las comunidades autónomas, pero desde el Sergas «intentamos auxiliar lo máximo posible en aquello sobre lo que tenemos competencias. Hay convenios de colaboración, que se vehiculizan a través de la Consellería de Sanidade, para la asistencia a las personas privadas de libertad, sobre todo en el ámbito de adicciones en las prisiones». Son intervenciones asistenciales y también de reinserción sociolaboral, gracias a la implicación de diferentes entidades sin ánimo de lucro.