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Quebrantamiento

Acepta medio año de cárcel por incumplir un permiso penitenciario en Ourense

El hombre, que cumplía condena por una agresión sexual a una menor, no regresó a prisión tras un permiso ordinario

La conformidad se realizó en el Penal 2 de Ourense.

La conformidad se realizó en el Penal 2 de Ourense. / Iñaki Osorio

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Lucila González

El 3 de marzo de 2015 la Audiencia Provincial de Ourense condenó a un camionero portugués a 13 años de cárcel. Una sentencia firme que lo privaba de libertad entre el 11 de marzo del mismo año y el 16 de julio de este 2016, una vez abonado el tiempo cumplido en prisión preventiva. El delito tras la condena: una agresión sexual a una menor a la que secuestró a punta de navaja en Ourense y agredió reiteradamente en una localidad lusa de donde ella pudo escapar.

Este miércoles, once años más tarde, la Plaza número 2 de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Ourense lo volvió a condenar, esta vez por un delito de quebrantamiento cometido durante el cumplimiento de esa condena. El hombre obtuvo un permiso ordinario con fecha de salida el 24 de enero de 2023 por el que debía incorporarse tres días más tarde, sin embargo, pese a conocer los términos del citado permiso, no regresó.

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Por estos hechos el Ministerio Fiscal solicitaba una pena de 9 meses de prisión, pero un acuerdo entre las partes hizo posible una rebaja de la condena por la que el hombre reconoció los hechos y se conformó con medio año de prisión.

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