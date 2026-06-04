Más de 7.500 personas vulnerables atendidas en un año: Caritas, el motor que teje segundas oportunidades en Ourense

«Detrás de cada dato hay personas con problemas, y ellas son lo que de verdad importa», señalaba ayer el responsable diocesano de Cáritas, José Ángel Feijóo Mirón, durante la presentación, acompañado por la directora de Cáritas en Ourense, María Tabarés, de los datos de la última memoria de gestión de la entidad en el año 2025. Un balance que es el verdadero termómetro de la pobreza, pues fueron atendidas un total de 7.483 personas, que recibieron más de 50 servicios de distinta índole para que pudieran abandonar las situaciones con altos niveles de exclusión social y pobreza. Estas ayudas se materializan, por ejemplo, en los servicios y menús ofrecidos en el comedor social, con 92.674 menús repartidos, tanto de forma presencial en el propio comedor como mediante el envío de menús a domicilio. Los tres temas que más preocupan y que afectan a la mayoría de las personas atendidas son los derivados de la carencia de vivienda , con un incremento del precio del 32% en Galicia desde 2018 y del 48,7% si es vivienda nueva.

Un sin techo ejercer la mendicidad en Ourense / INAKI OSORIO

El segundo eje que obliga a pedir ayuda es el paro derivado de la inestabilidad laboral y los empleos intermitentes que, cuando falta ese ingreso, indica María Tabarés, dejan a una familia desasistida. El tercer factor son los problemas derivados de la salud, en concreto de la salud mental. De hecho, ayer María Tabarés aportó datos del Informe Foessa que pone de relieve que el 17,7% de la población gallega y el 19,3% de los hogares tienen problemas de exclusión en la dimensión de la salud, por encima de la media estatal (14,8% de la población y 15,2% de los hogares).

El Programa Mujer Alumar, atendió a 261 mujeres en situación de especial vulnerabilidad, incluyendo a 162 que fueron atendidas a través de la unidad de calle en contextos de prostitución y situaciones de trata de seres humanos.

Un dato especialmente preocupante: el 7,3% de los hogares gallegos tiene algún miembro con una enfermedad grave o crónica que no ha recibido atención médica en el último año, el doble de la media española (3,1%). Especialmente llamativo es el dato sobre salud mental: el 16% de la población gallega ha sido diagnosticada en algún momento de su vida con algún trastorno del estado de ánimo o enfermedad mental, y el 11% mantiene ese diagnóstico actualmente. Ambas cifras son muy superiores a la media estatal (9,9% y 5,9% respectivamente). Esta realidad tiene una presencia cotidiana en los servicios de Cáritas, especialmente en el Comedor Social, en el programa de Personas Sin Hogar y en el Centro de Transición a la Vida Autónoma.

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Programa de empleo: conseguir trabajo a 169 personas en riesgo de exclusión

A ello se suma el crecimiento del aislamiento social, especialmente entre los hogares en exclusión: la soledad no deseada y la falta de redes de apoyo son factores que agravan la exclusión y dificultan los procesos de inclusión. En una provincia tan envejecida como Ourense, este fenómeno adquiere una dimensión especialmente crítica. 169 empleos Como dato positivo en el que se incidió ayer está el programa de empleo de Cáritas con 1.414 personas atendidas, mediante el cual se gestionaron 169 ofertas de empleo y se consiguió trabajo para 169 personas gracias al acompañamiento de la entidad diocesana. El apartado de vivienda, a través del Proyecto Luscofusco (la Red de Vivienda de Acogida), atendió a 91 personas, de las que 65 fueron acogidas en residencia, entre ellas 23 menores. De hecho, Cáritas tiene una red de vivienda para dar acogida a personas en situación límite e incluso «hemos tenido que pagar algún alquiler para casos urgentes», indican. Programa de la mujer Destaca también uno de sus programas más sensibles: el Programa Mujer Alumar, que atendió a 261 mujeres en situación de especial vulnerabilidad, incluyendo a 162 que fueron atendidas a través de la unidad de calle en contextos de prostitución y situaciones de trata de seres humanos. Cáritas Diocesana de Ourense explica que forma parte de la Red Gallega y la Red Estatal contra la trata, y trabaja de forma coordinada con administraciones públicas y entidades especializadas. Otro de los apartados de acción fue el de Personas Mayores, «de especial relevancia en una provincia tan envejecida», indica María Tabarés. Con este proyecto se acompañó a 1.654 personas, de las cuales el 86% son mujeres. Fueron en total 3.663 atenciones de orientación y apoyo, y casi 7.000 de ocio y envejecimiento activo. Apoyo a los Sin Hogar Este programa es también meritorio, pues fueron atendidas 110 personas con 1.072 respuestas de acompañamiento, y hubo 16 que consiguieron empleo. También acompañaron a 81 en la búsqueda de una vivienda estable. Todo esto en un contexto en el que, por problemas relacionados entre otros con la carestía de la vivienda y la salud mental, notan un aumento de personas que están en la calle. También destaca el programa de apoyo a personas privadas de libertad, al que denominan como «un puente entre la prisión y la vida en comunidad». Este se realiza con el apoyo del capellán de la prisión provincial y va tejiendo ayuda para facilitar su inserción al recuperar la libertad. En 2025, el programa atendió a 167 personas. El proyecto textil, con su tienda solidaria Moda Re, contó en 2025 con 837 beneficiarios y emitió 494 tarjetas solidarias por valor de 17.697 euros para ayudar a comprar calzado o ropa. Además, el proyecto Xurde realizó 2.422 intervenciones con niños, niñas y adolescentes en situación vulnerable, promoviendo su desarrollo integral. La lista de la larga y valiosa labor de Cáritas Diocesana de Ourense, en decenas de frentes a los que en muchas ocasiones no lle las instituciones públicas, cuenta con una red de 87 puntos de atención y un amplio capital humano, en buena parte voluntario. La entidad tuvo unos ingresos de 3.121.839 euros y 3.244.033 euros de gastos, dedicados íntegramente a todos sus programas «y transparentes euro a euro», afirman.