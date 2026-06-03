Vuelca un camión en Sandiás y quedan sueltos decenas de cerdos en la calzada

Un camión de transporte de animales volcó este martes en la carretera N-525 en el municipio ourensano de Sandiás, a la altura del kilómetro 206.600, lo que provocó que decenas de cerdos quedasen sueltos en la calzada.

El accidente se produjo pasadas las 8.43 horas, cuando el conductor intentaba realizar una maniobra de cambio de sentido y sufrió una salida de vía. Según la Guardia Civil de Tráfico, el suceso se saldó sin heridos.

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En el operativo intervinieron efectivos de los bomberos, la Guardia Civil de Tráfico y el servicio de Conservación de Carreteras, que trabajaron en la recogida de los animales y en el control de la seguridad vial en la zona afectada.