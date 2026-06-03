Verín incrementa su deuda un 34% con un crédito de 2 millones

El PP de Verín denuncia que el PSOE y BNG aprobaron ayer en pleno una operación de crédito de 2 millones de euros que incrementará la deuda financiera en un 34%, pasando de 5,84 a 7,84 millones. Dice que ello supondrá pagar unos intereses bancarios de 108.835 euros al mes y 3.578 al día.

El PP alerta que el bipartito no puede concertar operaciones de endeudamiento a largo plazo sin tener aprobada la liquidación del ejercicio anterior. «Ante la entrada en el Registro este lunes de un documento de la Secretaría Xeral Técnica y del Tesoro en el que recuerdan al Gobierno local que deben presentar la liquidación del ejercicio de 2025, nos preguntamos como se aprobó una operación de crédito de 2 millones cuando la ley marca que no se puede sin cumplir este requisito», señala el grupo popular. Añade que «una vez más el bipartito obvia la ley y carga 2 millones más de deuda sobre los vecinos».

De esta forma, «si el Gobierno local supera el 75% de la deuda no puede pedir créditos, pero como no cumplen con sus obligaciones de presentar la liquidación presupuestaria, no sabemos cuál es la situación real del Concello». Explica que si durante varias sesiones plenarias se acordaron modificaciones de créditos para pagar a proveedores, y ayer «la entidad local compromete recursos futuros tras perder más de 1,5 millones en ayudas públicas».

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