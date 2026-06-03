Ourense activa un dispositivo especial de seguridad para las Fiestas del Corpus y el verano

Ourense ya tiene en marcha el dispositivo de seguridad con el que afrontará uno de los periodos más intensos del año, entre las Fiestas del Corpus y la campaña de grandes eventos del verano. Música, barracas y tradición volverán a llenar las calles con la garantía de un operativo especial coordinado entre los distintos cuerpos policiales.

El operativo

La Junta Local de Seguridad, presidida este martes por el subdelegado del Gobierno en la provincia, Eladio Santos, dio luz verde al plan que velará por la convivencia durante las celebraciones del Corpus, que se desarrollarán entre los días 18 y 23 de junio, así como durante el resto de citas festivas del verano ourensano.

El dispositivo contará con la coordinación de Policía Nacional, Policía Local y Policía Autonómica, además de los servicios de emergencia municipales, con el objetivo de garantizar el normal desarrollo de los eventos y reforzar la sensación de seguridad en las calles. «Tranquilidad y alegría» es el mensaje que se quiere trasladar a vecinos y visitantes desde la Subdelegación de Gobierno.

En este sentido, el subdelegado hizo un llamamiento a la responsabilidad ciudadana y pidió seguir en todo momento las indicaciones de los agentes, especialmente en los actos que concentren mayor afluencia de público.

Además, de cara al verano, la Policía Nacional activará una nueva edición del Plan Comercio Seguro, destinado a proteger a los establecimientos ante posibles hurtos y estafas en un periodo de gran actividad comercial y turística.

Balance de delincuencia

Por otra parte, la Junta Local de Seguridad realizó una evaluación de los datos de seguridad ciudadana registrados en el Concello de Ourense hasta el 31 de mayo, en comparación con las mismas fechas del año pasado. Según el delegado, se constató una disminución significativa de las infracciones penales graves y menos graves, especialmente en los delitos contra las personas y contra el patrimonio.

Asimismo, Santos felicitó a la Policía Nacional por su trabajo en la contención, prevención y esclarecimiento de robos. Felicitaciones que llegan tan solo una jornada después de que el sindicato Confederación Española de Policía se concentrase ante la comisaría provincial para reclamar mejoras de medios y mayor dotación de recursos humanos y técnicos.

Prevención en los colegios

Más allá del ámbito estrictamente policial, la Junta Local también evaluó el impacto del Plan Director para la Convivencia en los centros educativos, que el pasado año desarrolló 95 actividades en 21 colegios de la ciudad, llegando a 9.000 escolares. Las temáticas que más preocupan y se trabajaron fueron el ciberacoso, la ciberseguridad y el cuidado del medio ambiente, contando también con la implicación de las asociaciones de padres y madres.

A la reunión asistieron también representantes de colectivos vecinales y empresariales de Ourense, invitados a aportar la visión de los sectores implicados en el día a día de la ciudad.