La oposición plantea a Jácome un plan de control de 'inmuebles conflictivos' tras los dos incendios en casas okupadas

Los dos incendios que calcinaron en apenas quince días dos edificios históricos de la ciudad —la histórica casa de baños y el edificio con fachada protegida de A Ponte— estaban habitados por okupas. Ante las sospechas de que en ambos casos fueron fuegos intencionados, estos sucesos serán materia de debate en el próximo pleno del Concello, en el que la oposición presentará sendas mociones para velar por la seguridad ciudadana. Una de ellas la defenderá el PP para exigir al Gobierno local de Jácome un plan de inspección de las casas ocupadas, a las que llama «inmuebles conflictivos».

Además, el PSOE presenta una segunda propuesta al pleno para que se proceda a la rehabilitación urgente de la Casa de Baños, una obra con diseño del arquitecto Vázquez-Gulías de la que solo queda la fachada tras el incendio registrado a mediados de mayo. En 2024 se registró el tope histórico de 22 viviendas ocupadas en Ourense, y en 2025 fueron 14 los casos de usurpación que figuran registrados en el Ministerio del Interior, aunque, en realidad, el número de viviendas realmente ocupadas podría ser muy superior, incluidas casas cerradas en núcleos del rural en concellos como el de Os Blancos, entre otros.

Ante la proliferación de las viviendas ocupadas, el Grupo Municipal Popular ha presentado una moción ante el Pleno del Ayuntamiento de Ourense para exigir actuaciones inmediatas contra la «creciente inseguridad, insalubridad y grave deterioro» que presentan diversos inmuebles abandonados y ocupados ilegalmente en la ciudad. Desde el grupo político denuncian que esta problemática no es nueva y que la falta de respuestas efectivas está dañando gravemente la convivencia vecinal y la tranquilidad de los barrios. Como ejemplos de la gravedad de la situación, los populares recuerdan sucesos recientes como el hallazgo de una persona fallecida en un edificio municipal de la Avenida de las Caldas, así como los graves incendios registrados en la antigua Casa de Baños y en el barrio de A Ponte, sucesos que ya habían sido advertidos reiteradamente por los propios residentes y comerciantes de las zonas afectadas. Para revertir este escenario de riesgo, la propuesta del PP plantea una estrategia que unifica tres frentes de acción urgentes en el ámbito municipal: reforzar de manera inmediata las inspecciones y el control de los inmuebles conflictivos, convocar con carácter de urgencia la Xunta Local de Seguridad para coordinar a las distintas administraciones, y reorganizar los recursos de los Servicios Sociales para ofrecer programas específicos de alojamiento de emergencia y atención a la exclusión extrema y las drogodependencias.

Asimismo, la moción insta al Gobierno de España a endurecer el marco normativo actual y solicita el apoyo del resto de fuerzas políticas locales a la Proposición de Ley presentada por el Partido Popular en las Cortes Generales, cuyo objetivo principal es agilizar los desalojos en casos de ocupación ilegal para devolver la seguridad jurídica y ciudadana a los barrios de Ourense.

El PSOE pide la reparación urgente de la Casa de Baños

El grupo municipal socialista exige un giro radical en la gestión del patrimonio tras el incendio de la emblemática Casa de Baños, un suceso que consideran el reflejo del abandono del termalismo local. Ante esto, el PSOE presenta una moción en el pleno para instar de urgencia al ejecutivo de Pérez Jácome a cumplir dos peticiones principales. Así, piden un plan de recuperación y financiación. Este implicaría impulsar de inmediato un plan específico de protección y rehabilitación para la Casa de Baños. Exigen que el Concello trabaje «en tiempo y forma» para concurrir a las distintas ayudas autonómicas, estatales y europeas disponibles –como las del Ministerio de Turismo– y evitar que se sigan perdiendo fondos públicos por falta de gestión. También la actuación sobre la Casa de Baños o Baños do Outeiro (topónimo oficial) debe promover, según la propuesta socialista, la potenciación y promoción de lo que fue ese edificio. «Potenciar y promover la historia de la Casa de Baños, reivindicando su papel fundamental en la identidad y el «ADN» cultural y termal de la ciudad», indican. El debate sobre el abandono del patrimonio está garantizado en el próximo pleno, pues los socialista también eclaman asumir responsabilidades políticas y abrir una reflexión seria sobre el cuidado del patrimonio local. 16.500 viviendas deshabitadas solo en la ciudad, están en el punto de mira

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Más de 16.55 viviendas de la ciudad en el punto de mira, al estar deshabitadas

La ciudad de Ourense enfrenta un problema crónico de edificaciones deshabitadas, concentrando hasta 16.552 viviendas cerradas según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística. Estarían dentro de estos puntos «sensibles» a los que se refiere la moción popular pues son susceptibles, si no se les da salida, de ser okupadas también generando núcleos de marginalidad. Hay también y un gran número de inmuebles en el casco histórico en estado de abandono o ruina debido a problemas históricos de planeamiento urbano. El fenómeno del abandono en Ourense se divide en varias zonas clave. El Casco Vello es uno de los puntos más afectado de la ciudad. Estudios recientes señalan que más de 600 edificios (cerca del 60 % del total del parque inmobiliario en esta área) presentan algún tipo de deficiencia estructural, estando decenas de ellos completamente deshabitados, apuntalados o en ruinas. Además Calles como Cardenal Cisneros, Rúa do Vilar o Rúa da Liberdade concentran varios de estos inmuebles que sufren el deterioro del tiempo y el vandalismo.