Equipo de transplantes del CHUO: el hilo invisible que conecta dos vidas

«La donación es el mayor acto de solidaridad posible: consiste en ayudar a otras personas, dándoles una nueva oportunidad, sin siquiera conocerlas», aseguró la doctora Estefanía Prol, con motivo de la celebración ayer del Día Nacional del Donante. Sabe de lo que habla, pues ella es la Coordinadora de Trasplantes del Área Sanitaria de Ourense, Verín y Valdeorras, un equipo que trabaja como ese «hilo invisible» entre dos vidas: la del donante que fallece y la de la persona anónima que tendrá la posibilidad de seguir viviendo o de recuperar la visión gracias a esos órganos.

Un equipo agradecido

Tanto Estefanía, que es además facultativa del servicio de Medicina Intensiva del CHUO, como parte del equipo de Trasplantes que aparece en la foto —que son Estrella Conde (supervisora de UCI), Sandra Campos (médico de UCI) o Diego Rodríguez (enfermero)—, aprovecharon ayer para dar las gracias en nombre del sistema sanitario público a las personas donantes y a las familias.

Una generosidad que hizo posible «ofrecer una oportunidad a una treintena de personas mediante un trasplante de riñón, hígado o pulmón y más de ochenta trasplantes de córnea». Fueron en total 15 personas donantes de órganos y más de cuarenta y cuatro de tejidos, y sus familias, las que facilitaron y aprobaron este proceso en el que el tiempo es determinante. Su solidaridad facilitó extraer con éxito y coordinar la realización de 23 trasplantes de riñón, 9 de hígado y 3 de pulmón en toda la comunidad autónoma. La procedencia de los donantes de órganos continúa siendo mayoritariamente de la Unidad de Cuidados Intensivos, explican desde el Sergas.

Durante 2025 la solidaridad de cuarenta y cuatro personas donantes, la mayoría tras un proceso oncológico. Su solidaridad facilitó la donación de 87 córneas al Banco de Tejidos de Galicia, para su posterior trasplante.

Recuperar la vista gracias a una donación de córnea

En el ámbito de la donación de tejidos, el Hospital Universitario de Ourense se mantiene como uno de los centros de referencia de Galicia en la extracción de córneas, junto con el Hospital Universitario de A Coruña. Durante 2025 la solidaridad de cuarenta y cuatro personas donantes, la mayoría tras un proceso oncológico, facilitó la donación de 87 córneas al Banco de Tejidos de Galicia, para su posterior trasplante.

Esta intensa actividad de donación se complementa en Ourense con la actividad quirúrgica del Servicio de Oftalmología del Hospital Universitario de Ourense, que realizó, en 2025, treinta y dos intervenciones de trasplante de córnea, devolviendo la visión a otros tantos pacientes de la provincia, que pueden beneficiarse de este procedimiento sin necesidad de desplazarse a otros hospitales

Acto con socios de Alcer y representantes políticos, ayer en el Concello de Ourense / FDV

Acto en el Concello de Ourense conAlcer

Además ayer el salón de plenos del Ayuntamiento de Ourense acogió ayer el acto institucional con motivo del Día Nacional del Donante de Órganos y Tejidos 2026, organizado por la Asociación para la Lucha Contra las Enfermedades Renales de Ourense (ALCER Ourense). El evento, que ha contado con la colaboración del Ayuntamiento, ha servido para poner en valor la generosidad de los y las donantes y concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de esta acción que salva vidas.

El acto, que ha contado con la presencia de todos los grupos políticos municipales, comenzó a las 18.30 horas con la apertura por parte del teniente de alcalde, Aníbal Pereira, a la que han seguido las intervenciones de Miguel Ángel Quintas, presidente de ALCER Ourense, y de Estefanía Prol, coordinadora de trasplantes del Complejo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO). Durante el evento se proyectó también un vídeo explicativo de la doctora Cristina Pérez Melón.

El momento más emotivo de la jornada llegó con el testimonio de Sonia y Verónica, quienes compartieron su historia de vida en torno a la donación en vida y a la recepción de un riñón. La clausura de la sesióncorrió a cargo de la concejala de Asuntos Sociales, Tamara Silva.

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La celebración continuó en la Plaza Mayor, donde se pudo presenciar la actuación de la escuela de baile Only You, en apoyo a la sensibilización sobre la donación de órganos y tejidos.