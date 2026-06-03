Se enfrenta a un delito de quebrantamiento por dar ‘me gusta’ al estado de WhatsApp de su exmujer

«Yo con el móvil no me defiendo». Esa es la defensa que manifiesta el acusado de un delito de quebrantamiento por haberle dado un «me gusta» al estado de Whatsapp de su exmujer, con la que tenía prohibido cualquier tipo de comunicación.

El hombre, juzgado en el Penal 2 de Ourense, aseguró no ser consciente de haber realizado tal acción, «no sé ni lo que es un estado, si lo toqué no lo sé», dijo manifestando que para temas de tecnología recurre a compañeros de trabajo más jóvenes y que carece de redes sociales.

Su argumentación la avaló una testigo, compañera de trabajo y amiga, «lo conocí en un curso para desempleados y se ponía conmigo para las actividades de informática y es bastante nulo en ese aspecto», dijo.

Su exmujer, la denunciante, explicó que fue ella quien le compró el móvil y le enseñó a usar la mensajería instantánea cuando aún estaban juntos, pero era una época en la que la aplicación aún no tenía esa opción, por lo que no sabe si esa parte sabe usarla. Lo que sabe la mujer es que, tras ver el corazón— que se genera automáticamente al enviar un ‘me gusta’— lo bloqueó automáticamente «porque estaba intentando que me dejase en paz». La publicación en cuestión era un compartido de Instagram, nada personal.

Para Fiscalía «el acusado pretende plantearse como un lelo, pero no es así». Ve «casualidad» en que observase el post de su ex y pide una condena absolutoria. La defensa cree que «no hay acto de comunicación» porque no hubo ningún intercambio de mensajes tan solo «desconocimiento absoluto», busca la absolución.