Condenados a prisión por robar más de 15.000 litros de gasóleo en una cantera de Valdeorras

El Juzgado de lo Penal 2 de Ourense ha condenado a penas de prisión a dos hombres como autores de un delito de hurto continuado por apropiarse de 15.700 litros de gasoleo pertenencientes a una cantera de la comarca de Valdeorras entre julio de 2022 y abril de 2023.

Los hombres reconocieron en Sala que entre esas fechas habían hecho uso de sus vehículos particulares para entrar en la cantera, ataviados con pasamontañas, para hacerse con la mercancía. Todo ello en horario nocturno.

En concreto, uno de los acusados realizó un total de nueve incursiones que le han supuesto un año y tres meses de prisión por un delito continuado de hurto con la agravante de disfraz. Mientras, el segundo hombre lo acompañó en dos de las ocasiones, aceptando por ello 10 meses de cárcel.

Con todo, ambas penas serán suspendidas si no delinquen en el plazo de dos años y restituyen a la empresa perjudicada el valor del combustible no recuperado, que asciende a 10.379 euros.

La actividad ilícita cesó definitivamente el 29 de abril de 2023, cuando un vigilante de seguridad de la cantera avistó a uno de los acusados y dio aviso a las autoridades. Fue interceptado poco después en la carretera N-120 mientras conducía una furgoneta que transportaba 2.000 litros de gasóleo recién sustraído, además de una bomba extractora, mangueras y el pasamontañas utilizado en los robos.