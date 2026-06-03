Confederación de Empresarios de Ourense
La CEO saca músculo, cuadriplica sus ingresos, y presenta un nuevo plan de mejora de la competitividad
Según el balance de gestión hecho público en la asamblea general celebrada anoche
El presidente de la patronal lanzó la hoja del plan 4OurenStrategic , para potenciar a las empresas
La Confederación Empresarial de Ourense (CEO) celebró anoche su asamblea general y un escenario global complejo, marcado por la incertidumbre internacional, la volatilidad financiera y la inflación, la patronal ourensana no solo resiste, ha exhibido músculo financiero. La entidad cerró el ejercicio con un beneficio neto de 61.000 euros, multiplicando por casi cuatro los 17.000 euros registrados el año anterior, e incrementó su presupuesto en 234.000 euros, impulsada por el crecimiento de sus actividades y servicios.
Con este sólido respaldo económico, el presidente de la CEO, David Martínez, lanzó la hoja de ruta de ‘4OurenStrategic’, un plan de choque articulado en cuatro pilares para catapultar la competitividad provincial. El primero exige avances urgentes en infraestructuras, movilidad y suelo industrial, la gran asignatura pendiente de Ourense. El segundo se enfoca en la retención del talento y la formación mediante el Observatorio de Capital Humano. El tercer pilar refuerza la internacionalización y la digitalización empresarial a través del exitoso programa Exportou. Por último, el cuarto eje aborda de forma integral el reto demográfico, el acceso a la vivienda y el aprovechamiento estratégico del AVE como imán para atraer nuevas inversiones.
David Martínez advirtió que el tejido productivo arrastra problemas estructurales graves, como la alarmante escasez de mano de obra, el absentismo laboral, los costes desbocados y la falta de relevo generacional. Para superarlos y ganar resiliencia, exigió una visión compartida y una mayor implicación de asociaciones sectoriales, empresas y autónomos.
La clausura de la asamblea evidenció un respaldo institucional absoluto. Gregorio Izquierdo (CEOE) criticó la creciente presión fiscal y la hiperregulación que ahogan la productividad, defendiendo que las empresas son el único motor real de la riqueza. Marta Nóvoa, vicepresidente de la Diputación ensalzó a la CEO como el elemento vertebrador indispensable de la provincia.
El conselleiro de Empleo e Comercio, José González celebró el mejor mayo histórico del empleo en Ourense, con solo 13.453 desempleados, un hito que la patronal busca consolidar de forma definitiva. y destacó la «mejor serie histórica» en afiliaciones, con 1.111.867 cotizantes .
Por su parte el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, se centró en el reciente ascenso de la UDO y las previsiones de su trayectoria en la nueva categoría; igualmente corroboró las palabras del ponente Gregorio Izquierdo quien aseguró que los empresarios son «héroes locales» y que sin el tejido empresarial no existiría riqueza. Gonzalo Pérez Jácome pidió más inversión en Ourense y atajar el problema de la emigración juvenil que abandona la provincia y frenar el fraude en las bajas laborales.
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