Los campamentos más esperados del verano en Ourense: escuela de rock, naturaleza y plazas limitadas en un paraíso junto al agua

Con el verano a la vuelta de la esquina y cientos de familias buscando planes para los más jóvenes, la Diputación de Ourense acaba de anunciar una de las propuestas que más interés despiertan cada año: los campamentos de verano de Muíños. Música, deporte, convivencia, naturaleza y un entorno privilegiado junto al embalse de As Conchas convierten estas actividades en una de las grandes citas estivales de la provincia.

El Centro Cultural Marcos Valcárcel acogió la presentación de dos iniciativas que volverán a llenar de vida el complejo turístico de O Corgo: el ya consolidado Music Camp y el programa de educación ambiental Explora Ourense.

Una semana para vivir como una auténtica banda de rock

Para los jóvenes que sueñan con subirse a un escenario, el VIII Music Camp regresará del 20 al 26 de julio con una propuesta que va mucho más allá de un campamento convencional. Durante siete días, 40 chicos y chicas de entre 13 y 17 años con conocimientos musicales previos convivirán, formarán grupos, ensayarán juntos y prepararán un gran concierto.

La experiencia, organizada por la Casa da Música, de la mano del guitarrista Fernando Calvo, combina la formación musical con actividades de ocio como gymkanas o teatro, juegos, convivencia y contacto directo con la naturaleza en uno de los rincones más espectaculares de la Baixa Limia, donde el broche final llegará con un festival exclusivo en el que los participantes mostrarán todo el trabajo realizado durante la semana.

Los niños vuelven a la naturaleza

Del 9 al 13 de agosto será el turno de Explora Ourense, que alcanza ya su duodécima edición convertido en uno de los programas ambientales de referencia para la juventud ourensana. Dirigido a niños y niñas de entre 9 y 14 años, contará con dos grupos simultáneos de 25 plazas para favorecer la conciliación familiar durante las vacaciones escolares. Los niños se repartirán en grupos de edades próximas, 25 plazas para 9 y 11 años y otras 25 para los menores de 12 a 14 años.

La filosofía del campamento es sencilla: recuperar el contacto con la naturaleza. Deportes al aire libre, talleres, actividades artísticas, juegos y experiencias en el entorno natural forman parte de un programa diseñado para que los participantes desconecten de las pantallas y vuelvan a disfrutar del medio natural.

«Es importante que vuelvan a mancharse las manos con tierra y respeten nuestro entorno», destacó durante la presentación uno de los organizadores, Paulo Vázquez.

Por su parte, el alcalde de Muíños, Plácido Álvarez, aseguró que estas actividades se han convertido en un importante motor económico para la comarca. La llegada de centenares de participantes genera actividad en hoteles, restaurantes y comercios locales, además de crear empleo juvenil durante la temporada estival. El regidor destacó también el comportamiento ejemplar de los jóvenes que visitan el municipio, especialmente en espacios tan sensibles como el Parque Forestal de Outeiro da Cela, donde el respeto por el entorno se ha convertido en una de las señas de identidad de los campamentos para los que el plazo de inscripción abre este mismo jueves a través de la página web de la Diputación Provincial.