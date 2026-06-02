La protesta de la Confederación Española de Policía llega a Ourense: alertan de un aumento del 12% en la criminalidad de la ciudad en los últimos 7 años

La calma de la calle Mestre Vide se vio este martes alterada por una protesta tan sonora como inusual. Bajo los acordes de pop-rock, una veintena de agentes del sindicato Confederación Española de Policía— CEP— se concentraron ante la Comisaría Provincial de la Policía Nacional de Ourense para denunciar lo que califican de un «abandono total» por parte del Ministerio del Interior.

El protagonismo de la jornada, más allá de las consignas, se lo llevó un esqueleto uniformado con guitarra eléctrica que puso ritmo a las reivindicaciones del sindicato, simbolizando el estado de «inanición» al que, según los agentes, se ven abocadas las plantillas policiales de la provincia.

«Cifras récord»

El sindicato apoya su protesta en los balances del Ministerio del Interior, que dirige Fernando Grande-Marlaska. En base a esos balances, según los datos facilitados por la CEP, «la criminalidad total en la ciudad de Ourense ha experimentado un crecimiento superior al 12% en los últimos siete años, pasando de los 4.231 delitos registrados en 2019 a los 4.753 con los que cerró el pasado 2025.

Especialmente alarmantes son los datos relativos a la violencia sexual, donde las agresiones con penetración se han disparado un 120% en el mismo periodo. «Las cifras nos pueden hacer saltar los ojos de las órbitas», señalaron desde el sindicato exponiendo que 2019 cerró con 5 hechos, mientras que 2025 lo hizo con 11, un 120% más.

Aunque no fue el único tipo de delito que aumentó, también hubo un incremento del 17,6% en la violencia callejera —lesiones, riñas tumultuarias y peleas con armas— y del 85,57% en la ciberdelincuencia, apartado en el que en 2019 el balance de criminalidad se cerró con 596 hechos delictivos y siete años más tarde, en el pasado 2025, lo hizo con 1.106.

Peticiones de mejoras

Entre la banda sonora y el ambiente reivindicativo, el mensaje de Javier Martínez, portavoz de la CEP en Galicia, fue contundente al señalar otra problemática: la falta de recursos técnicos. Los agentes denunciaron que la recién creada Unidad de Prevención y Reacción (UPR) en Ourense ha nacido «mal parida», ya que carece de los vehículos necesarios para realizar su labor patrullera.

Desde el sindicato exigen una auditoría urgente de la plantilla y la creación de una unidad de guías caninos y una brigada móvil contra el tráfico de drogas para el sur de Galicia. Asimismo, lamentaron la «discriminación» que sufre la región frente a las policías autonómicas de Cataluña, el País Vasco o Navarra, «que han recibido una inversión de más de 1.500 millones de euros mientras en las comisarías gallegas se trabaja con medios insuficientes».

Agresiones en aumento

Más allá de la ciudad, la protesta también puso el foco en la integridad física de los propios agentes. En la provincia de Ourense se registran ya más de cuatro agresiones al mes a policías, una tendencia que la CEP califica de «cifras récord» y que lamenta que se sucede mientras el Gobierno se niega a tramitar la ley que les consideraría profesión de riesgo. Así pues, ante lo que definen como un «fracaso de gestión», los manifestantes no dudaron en pedir la dimisión del ministro Marlaska, quien, denuncian, permite que la ciudad esté «abandonada a la criminalidad».