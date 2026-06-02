La Policía Nacional de Ourense detiene a dos varones por un intento de robo en una farmacia de la ciudad

La Policía Nacional de Ourense logró desarticular una tentativa de robo con fuerza que sobresaltó la madrugada del pasado sábado en pleno corazón de la ciudad. Agentes de la Brigada de Seguridad Ciudadana de la Comisaría Provincial de Ourense procedieron a la detención de dos varones como presuntos autores de un asalto a una céntrica farmacia.

Los hechos se desencadenaron en la madrugada del pasado 30 de mayo. Según informó la Comisaría, los sospechosos emplearon la fuerza para fracturar la puerta de cristal de acceso al establecimiento, que en ese momento se encontraba cerrado al público. El objetivo de los asaltantes era apoderarse del dinero en metálico contenido en la caja registradora.

Huida y captura

La alerta saltó a través de la Sala CIMACC-091, que comisionó de urgencia a varias patrullas al lugar del suceso. Al llegar, los agentes sorprendieron a los dos hombres, quienes, lejos de deponer su actitud, emprendieron una veloz huida a pie.

La intervención policial se dividió entonces en dos frentes: mientras uno de los individuos era interceptado de forma inmediata, el segundo protagonizó una persecución por las calles de la ciudad.

Gracias a un dispositivo coordinado entre varios indicativos, los agentes lograron localizar y detener al segundo autor en las inmediaciones del río Barbaña. Durante el arresto, ambos ofrecieron resistencia a la autoridad antes de ser trasladados a las dependencias policiales.

Los detenidos ya han pasado a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia en funciones de guardia.

Esta operación se enmarca dentro de un dispositivo policial específico diseñado por la Comisaría Provincial para combatir los robos con fuerza, tanto en locales comerciales como en el interior de vehículos, que se vienen desarrollando en distintos puntos de la capital ourensana.